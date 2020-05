Bon plan ExpressVPN : il vous faut ce VPN, voilà pourquoi 🔥

Le VPN est aujourd’hui une solution qui a sĂ©duit plus d’un tiers des français, et il est utilisĂ© par des centaines de milliers de personnes dans le monde. Ce logiciel simple Ă utiliser (aussi bien sur un tĂ©lĂ©phone que sur un ordinateur) permet de sĂ©curiser sa connexion internet – et cacher son adresse IP. Pourquoi ça ? En masquant votre adresse IP, vous pourrez ainsi Ă©viter le blocages de sites internet, accĂ©der Ă des contenus exclusifs et naviguer de manière anonyme.

L’un des plus anciens VPN du marchĂ© n’est autre qu’ExpressVPN. Il doit son succès Ă sa technologie très sĂ©curisĂ©e qui a dĂ©jĂ conquis des millions de personnes. Certes, il est par dĂ©faut un peu plus cher que ses rivaux mais son expertise en sĂ©curitĂ© au fil des annĂ©es est une preuve qu’il est vraiment fiable. Cela donc vaut largement le coup de payer un peu plus, et d’ĂŞtre vraiment tranquille.

Pour le plus grand plaisir de tous, et pour cette première semaine de mai, ExpressVPN a dĂ©cidĂ© de faire une belle remise sur son VPN. C’est une occasion unique pour faire 50% d’Ă©conomie sur l’abonnement annuel. Au final, si on le compare Ă la concurrence sur le marchĂ©, le gĂ©ant de l’industrie est donc très compĂ©titif. A ce tarif-lĂ , vous pouvez vraiment y aller les yeux fermĂ©s.

ExpressVPN, le top mondial du VPN

S’il ne fallait en citer qu’un, ExpressVPN serait probablement le VPN qui resterait. Le logiciel est connu pour offrir une solution stable et surtout sĂ©curisĂ©e. S’il recense autant de clients, c’est parce qu’il est non seulement compatible avec tous les appareils Ă©lectroniques, mais il est aussi très facile Ă utiliser. MĂŞme les plus dĂ©butants comprendront en quelques secondes comment utiliser le VPN.

Pour faire simple, vous arrivez sur une interface qui vous permet de choisir la localisation du serveur de votre pays. Par dĂ©faut, votre adresse IP est dans le pays oĂą vous vous situez. Maintenant, avec un VPN, vous pouvez vous connecter ailleurs. Par exemple, vous pouvez virtuellement vous connecter aux États-Unis, en Allemagne – ou dans plein d’autres pays. L’interface ExpressVPN, c’est juste une liste de pays qui vous permettra de choisir oĂą vous voulez vous connecter.

Le VPN ExpressVPN est redoutable sur le réseau, il vous permet de vous connecter dans 3 000 serveurs (donc 3 000 localisations) différentes. Dans certains pays comme les États-Unis, il y a plusieurs localisations possibles. Par exemple, vous pouvez vous connecter à New York ou Los Angeles. Plus vous êtes proches du serveur distance ExpressVPN, plus ce sera rapide.

A quoi ça sert ? En vous connectant dans un autre pays, vous pouvez par exemple accĂ©der Ă des programmes qui sont restreints gĂ©ographiquement. Par exemple, mĂŞme avec un compte Netflix en français, vous pouvez vous connecter sur le catalogue Netflix US (qui est bien plus large). C’est aussi le cas sur les autres plateformes de streaming, et cela vous donne donc une liste de films bien plus large Ă regarder.

50% de remise Ă©clair sur ExpressVPN

ExpressVPN a dĂ©cidĂ© de faire des remises sur cette première semaine de mai. Parce que les français ont tendance Ă changer de VPN en dĂ©but de mois, c’est donc le moment idĂ©al pour faire le plein de clients français. Son abonnement est tout simplement divisĂ© par 2, et il passe Ă 6,32€ par mois pendant 15 mois (soit 94€ en tout). Non seulement il fait une rĂ©duction sur le prix, mais en plus il offre 3 mois de son abonnement.

Avec un seul abonnement ExpressVPN, vous pouvez profiter d’une sĂ©curitĂ© sur 5 appareils. Autrement dit, vous pouvez le mettre en parallèle sur votre ordinateur, votre tĂ©lĂ©phone et votre smartphone. Vous pouvez Ă©galement refiler le code Ă votre entourage pour qu’il puisse en profiter. Si vous mutualisez le coĂ»t Ă plusieurs, ça peut vous coĂ»ter autour des 10/15€ par an pour le VPN, pour chaque appareil.

ExpressVPN offre aussi une pĂ©riode de 30 jours « satisfait ou remboursé ». Donc c’est un abonnement sans risque, et vous pouvez rĂ©silier Ă tout moment pendant le premier mois. Si vous en avez besoin simplement pour un voyage Ă l’Ă©tranger de quelques jours (ce qui ne risque pas d’arriver de si tĂ´t, mais sait-on jamais), c’est donc une très bonne solution pour un VPN.

