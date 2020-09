Bon plan : ExpressVPN, le meilleur VPN, divise ses prix par 2

Les VPN, ou Réseaux Privés Virtuels en français, ne sont plus exclusivement réservés aux entreprises. En quelques années, leur utilisation s’est généralisée auprès du grand public. Ces logiciels de cybersécurité tout-en-un permettent de protéger l’ensemble de ses informations personnelles en ligne : sites visités, identifiants, communications, fichiers téléchargés, etc. Les VPN facilitent également le quotidien en accédant à de nombreux contenus géo-bloqués ou censurés.

Mais pour profiter de tous les avantages que les VPN peuvent offrir, il convient de se tourner vers les meilleurs VPN comme ExpressVPN. S’il est à la une de cet article c’est parce qu’il vient de proposer une offre éclair… à moitié prix ce mercredi ! Sa remise de 49% vous permet d’acquérir le top des VPN à un prix ultra compétitif.

Pourquoi ExpressVPN est LE meilleur VPN

Parmi les nombreux VPN que nous avons eu l’occasion de tester, ExpressVPN est l’un des seuls qui parvienne à proposer un service digne de ce nom rassemblant simplicité, fiabilité et rapidité.

ExpressVPN est connu pour garantir un service hautement sécurisé dès lors que vous êtes connecté à internet. Pour y arriver, le trafic de votre appareil est entièrement chiffré par un algorithme puissant empêchant quiconque d’intercepter vos données et de les décrypter. Ce VPN est redoutablement efficace sur les réseaux Wi-Fi des lieux publics.

L’application ExpressVPN promet une navigation privée et anonyme en dissimulant votre adresse IP derrière une lui appartenant et il en possède des milliers. Les sites web n’auront aucun moyen de savoir qui se cache derrière l’IP en question et ne pourront jamais remonter jusqu’à vous. Ni le VPN, ni même votre FAI ne saura ce que vous avez fait sur internet.

Du côté de son réseau, ExpressVPN met à disposition plus de 3 000 serveurs répartis dans 94 pays ce qui représente presque deux fois plus de territoires couverts par rapport à ses concurrents. Chacun de ces serveurs est un point de connexion pour les utilisateurs. Il est donc possible de se connecter un peu partout dans le monde, comme le montre l’image ci-dessous.

Selon le serveur sélectionné, une nouvelle localisation virtuelle parmi les 94 pays (et 3 000 serveurs) vous sera attribuée. Grâce à ce tour de passe-passe, les sites géo-restreints, la télévision étrangère et les plateformes de streaming comme Netflix US, Hulu, Prime Video seront accessibles depuis votre canapé. La connexion est rapide et fluide si bien qu’il n’y a aucun temps de chargement ni interruption lors du stream et on ne peut pas en dire autant de tous les VPN.

Notez que si vous partez en voyage ou en déplacement professionnel, vous pourrez toujours accéder à vos sites habituels en toute sécurité – banque, messagerie, contenus TV locaux, jeux en ligne.

Un achat remboursable sous 30 jours

Grâce à ses prestations proches de l’excellence, les tarifs exercés par ExpressVPN sont assez élevés d’ordinaire. Aujourd’hui, vous avez l’opportunité de profiter de son application pendant 12 mois à prix largement réduit (presque de -50%).

Sa remise est valable sur son abonnement 12 mois qui passe alors de 12,95$ à 6,67$ par mois seulement. Sa promotion comprend également 3 mois offerts, ce qui fait 15 mois d’utilisation au total. Précisons que cet achat est entièrement remboursable pendant 30 jours grâce à la garantie d’ExpressVPN. De quoi vous ôtez certains doutes et tester le VPN sans prendre de risque.

Pour éviter les prélèvements mensuels, le montant est facturé en une seule fois. Le fournisseur est très souple concernant les options de paiements. En plus des cartes bancaires, il est possible de régler par PayPal ou en crypto-monnaies pour davantage d’anonymat sur votre transaction.

Point important : un compte chez ExpressVPN vous permet d’installer le VPN sur un nombre illimité d’appareils et de l’utiliser sur 5 périphériques en simultané. C’est très pratique pour équiper l’ensemble de vos équipements et ceux de vos proches.

Enfin, l’application ExpressVPN est très facile à prendre en main et intégralement traduite en français. Elle est prise en charge par la majorité des plateformes (macOS, iOS Windows, Android et Linux) et disponible sur de multiples supports. ExpressVPN est compatible sur ordinateurs, mobiles, tablettes, Smart TV, boîtiers connectés et sur certains routeurs.

