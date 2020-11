Bon plan Hostinger : l’hébergeur web casse les prix à Black Friday (-80%)

Si pendant cette période de Black Friday vous êtes à la recherche de gros rabais sur les hébergements web, alors vous ne pouviez pas mieux tomber. C’est le moment parfait pour créer un site Internet ou une boutique en ligne à moindres frais.

L’hébergeur qui se démarque grandement de la concurrence pour ce Black Friday 2020, c’est Hostinger. Il propose en effet des réductions sur ses plans d’hébergements mutualisés qui peuvent monter jusqu’à -80%.

En partant sur l’hébergement « Premium » de Hostinger (qui est son offre phare), vous allez avoir le droit à 80% de réduction ainsi qu’un nom de domaine offert ! Cela fait basculer le coût mensuel d’un tel hébergement de 9,59€ / mois à 1,89€ / mois seulement.

Un hébergeur web au rapport qualité/prix choc

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de lire notre comparatif des meilleurs hébergeurs, alors vous ne savez sans doute pas que Hostinger est, d’après nos tests, l’hébergeur de référence à l’heure actuelle.

Il propose en effet des performances (temps de chargement, disponibilité) bien au dessus de la moyenne. Avec lui, il ne fait aucun doute que vous serez en mesure de mettre sur pied un site Internet performant.

Pour réaliser une telle prouesse, Hostinger dispose de datacenters un peu partout dans le monde et plus particulièrement en Europe.

De plus, au cas où vous viendrez à rencontrer un problème, vous allez pouvoir compter sur un support réactif et surtout disponible en tout temps.

Grâce à une fonction de chat en direct il vous sera en effet possible de dialoguer avec un agent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour retrouver notre ressenti complet concernant l’hébergeur et ses services, nous ne pouvons que vous conseiller de parcourir notre avis détaillé sur Hostinger.

Black Friday Hostinger : -80% et 1 NDD offert

Le Black Friday est un évènement immanquable pour tout le monde (clients et marques). Et cette année, l’hébergeur web Hostinger n’a pas manqué l’opportunité de frapper un grand coup en proposant 80% de remise sur son hébergement en plus d’un nom de domaine GRATUIT.

Pour bénéficier de cette remise, vous devrez partir sur l’hébergement « Premium » et vous engager sur une période de 48 mois.

Vous connaissez la meilleure ? En utilisant notre code promotionnel Hostinger, vous pourrez ajouter à cela 10% de remise supplémentaire.

Cela fera passer le prix mensuel de votre hébergement à 1,70€ / mois. Ce qui représente au total une économie de 378€ sur 4 ans. Nul besoin de vous dire qu’à ce prix et avec la qualité de l’hébergement proposé par Hostinger, cette offre Black Friday est imbattable !

Comme stipulé plus haut, en plus d’un prix vraiment cassé, vous allez pouvoir bénéficier d’un nom de domaine offert (que ce soit un .com, .fr, .net, ou autre), ainsi que de certificats SSL gratuits.

Car oui, vous allez peut être avoir besoin de plusieurs certificats SSL étant donné que l’hébergement Premium de Hostinger est un plan multi-sites. Ce qui signifie que grâce à un seul et même abonnement vous allez pouvoir mettre en ligne plusieurs sites.

