Bon Plan : Huawei MateBook D 15, le design d’un Macbook sous Windows 10 (-19%)

Pour beaucoup, le design des MacBook est très réussi, mais ce n’est pas suffisant pour passer de Windows au Mac. Huawei l’a bien compris, c’est pour ça qu’ils ont créé un design similaire tout en apportant Windows 10 sur la gamme Matebook. Aujourd’hui, la version 2020 est disponible chez Amazon au prix de 569 euros au lieu de 699 euros soit 19 % d’économie.

Hormis le design de cette gamme d’ordinateurs portables, ce que nous apprécions c’est l’écosystème proposé. Des avancées faites chez d’autres concurrents valent aussi le coup. Cependant les premiers qui proposent un écosystème à l’image d’Apple c’est bien Huawei. Avec ce Huawei MateBook D 15 de 2020, vous aurez de très bonnes performances. Le processeur installé à l’intérieur est un Ryzen 5 3500U de chez AMD. Celui-ci est proposé avec 8 GO de mémoire vive. Au niveau du stockage, vous aurez un SSD de 256 Go, le minimum vital.

Le Huawei Matebook D 15 2020 tourne sous Windows 10 Home. Il vous sera livré avec un clavier Azerty. Le constructeur a inclus un lecteur d’empreinte digitale sur le côté supérieur droit, à côté du clavier. Vous pourrez observer les différentes configurations que propose ce Matebook, néanmoins ce bon plan ne s’y appliquera pas forcément. Huawei vous proposera une dalle de 15,6 pouces qui occupe 87 % de la partie supérieure de l’ordinateur portable.

Cette dalle pourra monter jusqu’à une résolution de 1920 x 1 080 pixels avec un ratio de 16:9. L’écran s’adaptera également à la luminosité de la pièce et pourra même protéger vos yeux de la lumière bleu grâce à la certification TÜV Rheinland. Facilement transportable, cet ordinateur pourra vous suivre partout avec ses 16,9 mm d’épaisseur et ses 1,53 kilogramme.

Autonomie, connectivités et prix du MateBook D 15 de 2020

Nous parlions précédemment de l’écosystème Huawei. Le MateBook possède une puce NFC afin d’y connecter votre smartphone. Cette fonction est très bien réalisée et permet d’étendre l’écran de votre smartphone Huawei sur l’écran de l’ordinateur. Vous pourrez également transférer des photos et plein d’autres choses. L’autonomie est également importante pour les plus nomades d’entres-vous. C’est pour ça que le constructeur a pensé à inclure la charge rapide sur ses Huawei MateBook D 15 de 2020. Une charge de 30 minutes vous donnera 53 % de batterie grâce au chargeur USB Type-C de 65 W.

Huawei pense également aux appareils qui possèdent différents ports USB. Les côtés de l’ordinateur possèdent différents ports donc deux ports USB 2.0, un port USB Type-C, un port USB 3.0, un port HDMI et pour finir un port mini-jack 3.5 mm. Vous pourrez donc brancher différents appareils sans vous soucier de la compatibilité. Un écran borderless c’est bien, mais où se trouve la caméra ? Sur ce Matebook D 15 de 2020, Huawei intègre la caméra avant sous une touche présente sur le clavier afin d’optimiser au mieux l’espace occupé par l’écran.

En conclusion, ce Huawei MateBook D 15 de 2020 est un bon ordinateur qui pourra vous suivre n’importe où. Celui-ci pourra facilement effectuer des tâches quelconques voire même des petits montages qui ne demandent pas trop de ressources. Le tout dans un design proche d’un MacBook avec les joies de Windows 10. Filez tout de suite profiter de cette offre sur Amazon ! Le Huawei MateBook D 15 de 2020 est au prix de 569 euros au lieu de 699 euros soit 130,99 euros d’économie (19 %).

