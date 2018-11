Bon plan : l’iPad 2018 à 279€ au lieu de 359€ pour le Black Friday

Pour ce Black Friday, on retrouve une très belle promotion sur l’iPad 2018 Apple chez eBay. Le marchand effectue actuellement un gros come back en France avec de généreuses promotions sur des milliers de produits high-tech, et cela vaut le coup d’y jeter un oeil. Concernant cette promotion, c’est de l’iPad 32 Go Apple + Wi-Fi dont il est question :

Pourquoi choisir un iPad Apple pour Black Friday ?

L’iPad fait véritablement partie des meilleurs succès de chez Apple. En effet, la tablette a réussi à traverser de nombreuses générations et s’imposer comme une référence mondiale sur ce type de produit. Les concurrents de la marque à la pomme ont du mal à lutter, d’autant plus que le tarif pour l’iPad 2018 est encore assez accessible.

Au niveau des caractéristiques techniques, cet iPad est équipé d’un très bel écran Retina (2048×1536 px) avec un système qui permet de réduire un maximum les traces de doigts sur l’écran. La tablette est puissance et puce A10 Fusion permet de lire et éditer des vidéos en 4K sans problème, de regarder des films ou encore de répondre à ses emails en toute simplicité. Les utilisateurs reconnaissent également que l’autonomie de l’iPad est très satisfaisante. Un capteur photo à l’arrière (8 MPx) et à l’avant permettent à l’utilisateur de prendre des clichés de bonne qualité.

Livraison gratuite chez eBay

L’iPad 2018 tourne actuellement sous iOS 12, et il est compatible avec tous les accessoires qu’Apple a imaginé pour sa tablette (clavier, Apple Pencil…). Attention, il faut savoir que eBay limite sérieusement les stocks de ses produits en promotion, il faudra donc être très rapide afin de pouvoir profiter de cet iPad pour Black Friday. Quant à la livraison, elle est gratuite sur eBay et elle devrait être faite en moins d’une semaine dixit les chiffres communiqués par la plateforme.

