Bon Plan : l’aspirateur Xiaomi v2 à 347€ + 86€ en bons d’achat

L’opération Mega Peek sur Rakuten dure toute la journée à partir de 9h jusqu’à minuit. Elle vous permet de multiplier vos Super Points en fonction de votre statut sur le site. Pour rappel, les Super Points vous permettent de bénéficier de réductions sur les commandes passées sur le site. Pendant l’opération Mega Peek les membres du Club Rakuten bénéficient des multiplicateurs suivants :

x10 pour les membres Regular

x10 pour les membres Regular x15 pour les membres Silver

x15 pour les membres Gold

x20 pour les membres Platinium

Tous les multiplicateurs sont valables sur l’application mobile et l’une des plus belles offres de la journée porte sur le dernier modèle d’aspirateur robot Xiaomi, le Roborock S50 qui voit son prix passer à 347€ avec le code « GSH10300 ». En plus de cela vous récupérez jusqu’à 86€ en bons d’achat pour vos prochaines commandes. Cette aspirateur robot propose toutes les fonctionnalités d’un haut de gamme à prix réduit. Pour en savoir plus sur ce modèle, vous pouvez consulter mon test. Et depuis, Google Home est devenu compatible.

Parmi les autres offres du jour, on retrouve la trottinette Xiaomi M365 à 369,99€, toujours en utilisant le code « GSH10300 » sur l’application mobile Rakuten. Les bons d’achat pour cette offre peuvent monter jusqu’à 96€ ! Pour tout savoir sur la M365, vous pouvez consulter le test d’Éric.

Pour participer à l’opération, il suffit d’être membre du club Rakuten (l’inscription se fait en un clic), ce qui est gratuit et sans engagement. Les deux offres Xiaomi ne sont pas les seules bonnes affaires de la journée, et on vous conseille fortement de jeter un coup d’oeil à la section « Bons Plans » de Rakuten ici.

Voir les meilleures offres

Toutes les conditions de l’offre :

Multiplicateur de Super Points valable sur inscription au Club R le mercredi 31 octobre 2018 de 9h00 GMT +1 jusqu’à 23h59 GMT +1 dans la limite de 20 000 Points Bonus par utilisateur, uniquement sur l’application mobile/tablette Rakuten, à l’exception des produits de la catégorie « Livres neufs » et des produits assimilables dans la limite des stocks disponibles, frais de port non inclus. Ces Super Points sont validés et utilisables à compter du 3e jour suivant la date à laquelle la bonne réception du ou des articles a été confirmée et valable pendant une durée de trente (30) jours. Aucune transaction effectuée dans le cadre d’une activité commerciale ne donnera droit aux Super Points. Opération non cumulable avec toute autre opération Super Points valable sur la même période.

Article sponsorisé par Rakuten.