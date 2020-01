Bon Plan : le casque Bose QC35 II en chute de 35% pour les soldes

Les soldes d’hiver 2020 sont bientôt terminées, et on vit les dernières heures pour saisir des promotions sur les produits Bose. Toute la gamme est en promotion, que ce soient les casques ou les enceintes, les bonnes affaires sont là. Comme pour Apple, les promotions Bose sont très attendues, comme ce sont des produits haut de gamme, avec un coût certain. Les soldes sont donc le moment parfait pour faire de belles économies sur, par exemple, le casque Bose QC 35 II.

Si vous avez patienté et attendu les soldes pour votre achat d’un casque Bose, c’était une bonne idée. Tous les utilisateurs des produits de la marque sont d’accord sur un point, la qualité audio est au rendez-vous. Les deux casques les plus récents de la marque, les Bose QuietComfort 35 II et le Headphones 700 disposent tous deux d’un système de réduction active du bruit, reconnu comme l’un des plus performants du marché. Ce casque est parfait pour les déplacements en transport, mais aussi pour être au calme au travail.

Quel casque Bose choisir pendant ces soldes ?

Alors que les produits sont excellents chez Bose, le rapport qualité-prix est encore plus intéressant pendant une période comme les soldes. Récemment, la marque a lancé sa nouvelle génération de casques à réduction du bruit, le Bose Headphone 700, et ce dernier a aussi droit à de belles promotions pendant cette période de soldes. C’est une version avec un design très différent du Bose QuietComfort 35 II, mais ce dernier reste un produit très populaire et plus abordable financièrement.

Le QC35 II est une version sans fil de l’excellent Bose QuietComfort 25. L’argument majeur en faveur des casques Bose est surtout leur qualité sonore supérieure, couplée à la réduction du bruit et à l’intégration des assistants vocaux sur les derniers modèles.

Avant de passer aux bons plans soldessur les enceintes Bose pendant les soldes, dernier atout des casques sans-fil de la marque : l’autonomie. Sur le QC35 II et le Headphones 700, elle dépasse les 20 heures, ce qui est au vrai atout au quotidien. Si vous hésitez entre les deux modèles, le QuietComfort 35 II est plus abordable, et la vraie différence apportée par le Headphone 700 c’est le confort sur la tête, le produit était plus fin.

Les enceintes Bose ont aussi droit à de belles réductions pour les soldes

Comme nous l’évoquions, Bose est aussi reconnu pour ses enceintes que ses casques. Les différents formats disponibles permettent de répondre à vos besoins. Pendant les soldes, une belle partie de la gamme d’enceintes Bose est en réduction. Ne vous attendez par contre pas à des produits à moitié prix, mais certains produits ont droit à des rabais de l’ordre de 20 ou 30%.

Parmi la variété de modèles d’enceintes Bose en soldes, on retrouve en premier l’enceinte Bluetooth portable SoundLink Revolve. Elle prend la suite de la SoundLink Mini II et intègre un haut-parleur à 360°. Les autres produits en promotion sont les enceintes Bose SoundTouch 10, 20 et 30 qui sont à prix réduit pendant les soldes.

Ces réductions ont duré pendant une bonne partie de ces soldes d’hiver 2020, et il est très probable qu’elles se finissent dès la fin de la période. Cela a permis au marchand de continuer d’écouler des unités de produits Bose après un Black Friday réussi. Pendant les soldes Bose fait partie des marques premium qui se permettent de faire de belles réductions, comme Apple, Dyson ou Samsung.

Pour être certains de saisir ces belles affaires au bon moment, nous vous invitons à être le plus rapide possible pour ne pas rater ces promotions. Pendant le Black Friday, les stocks se sont écoulés à une vitesse incroyable, les soldes ont permis de garder les promotions longtemps en ligne. Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas vous tromper comme une période de rétractation est de vigueur chez tous les marchands.

Amazon est le seul à proposer un délai de rétractation de 30 jours, Fnac Darty, ou Cdiscount ne propose que 15 jours, ce qui est déjà largement suffisant pour renvoyer un colis. À noter que même pendant les soldes, la garantie constructeur de Bose est appliquée pour tous les achats sur Amazon, Fnac ou Cdiscount. Pour profiter du casque Bose QC 35 II, c’est le moment idéal.

