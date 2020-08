Bon plan : le ChromeBook CB314-1HT-C43J d’Acer passe sous les 290 €

Nous vous avons déniché un super bon plan afin de vous préparer pour la rentrée ! Cet ordinateur portable possède de bonnes spécificités pour un poids léger afin de le transporter facilement. Chrome OS, légèreté, bonnes spécificités, que demander de plus à ce Acer CB314-1HT-C43J ? Retrouvez-le sur Darty au prix de 289,99 € au lieu de 339,99 € soit 14 % d’économie.

L’ordinateur pour de la bureautique

Vous pourrez réaliser tous vos travaux rédactionnels et recherches sur internet avec le ChromeBook CB314-1HT-C43J d’Acer. L’ordinateur portable possède un tel savoir-faire que le constructeur a réussi à allier design et ergonomie. En effet, le CB314-1HT-C43J possède une dalle de 14 pouces, ce qui permet de le ranger facilement. D’ailleurs, c’est une dalle IPS tactile avec une résolution de 1366×768 pixels. Cette résolution permet d’avoir un confort visuel non négligeable lorsque vous ferez des recherches sur internet ou du traitement de texte.

L’Acer CB314-1HT-C43J possède un Intel Celeron DC N4000 accompagné de 4 Go de mémoire vive. Ces deux composants permettent au Chromebook de suivre aisément les tâches demandées. Vous pourrez également stocker des fichiers ou même des applications. Oui, vous pourrez télécharger des applications directement via le Play Store de Google grâce à Chrome OS. Ce système d’exploitation est tenu par Google. De plus, l’ordinateur portable permet d’accéder rapidement au Drive ou aux divers services de Google rapidement.

Au niveau des connectiques, vous pourrez retrouver le wifi, le Bluetooth 5.0, un lecteur de cartes SD (pratique pour étendre la mémoire), deux ports USB 3.1 ainsi que deux ports USB-C. Vous pourrez tenir près de dix heures sans avoir besoin de le recharger. La durée de la charge dépend entièrement de votre propre utilisation. En bref, cet Acer CB314-1HT-C43J sous Chrome OS est parfait pour une utilisation classique d’un ordinateur. Il pourra aisément vous permettre de rechercher sur internet et taper du texte. Retrouvez-le sur Darty.com pour seulement 289,99 € au lieu de 339,99 € soit 14 % d’économie !

