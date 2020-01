Bon plan : le Huawei P30 Pro chute subitement sur Amazon 🔥

A tout moment, Amazon peut sortir une vente flash de sa poche. Et ce samedi matin, il dĂ©voile une très belle promotion sur les Huawei P30 Pro et P30. Les anciens Mate 20 et Mate 20 Pro, qui sont toujours d’actualitĂ©, sont Ă©galement en forte baisse. Si vous aviez l’intention de partir pour l’un de ces modèles, le rapport qualitĂ© prix est imbattable avec ces soldes.

Comme tous les marchands, Amazon ne bĂ©nĂ©ficiera que de 4 semaines de soldes cette annĂ©e, contre 6 pour les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Il doit donc concentrer ses offres flash sur une pĂ©riode plus courte, et c’est pourquoi la qualitĂ© est montĂ©e d’un niveau. Avec ce deal flash sur les Huawei P30 Pro, P30 et les plus anciennes gĂ©nĂ©rations de smartphones, vous ĂŞtes vraiment gâtĂ©s.

Il ne reste pas moins qu’il faudra arriver Ă saisir ces promotions sur les Huawei P30 Pro. En effet, les soldes Amazon viennent tout juste de commencer, et la demande du public français pour des bons plans de ce type est forte. Le stock part donc Ă toute vitesse, et il n’est pas dit qu’une rupture ne puisse pas arriver dans les minutes Ă venir. Si vous voulez vraiment un Huawei P30 ou un P30 Pro, c’est maintenant qu’il faut saisir sa chance.

Le Huawei P30 Pro, flagship en Europe

Parmi tous les tĂ©lĂ©phones sous Android disponibles en Europe, le Huawei P30 Pro est Ă nos yeux le meilleur du moment. Si son successeur, le Mate 30, est plus performant au niveau de la technique, il n’embarque malheureusement pas Android (en raison de l’embargo amĂ©ricain qui interdit Ă Google de lui donner une licence pour Android). C’est donc un point très nĂ©gatif puisqu’il n’est pas possible de retrouver l’OS Google, ni Gmail ou encore YouTube sur le tĂ©lĂ©phone.

Au final, le Huawei P30 Pro et le P30 qui sont sortis en mars dernier, au mĂŞme moment que les Samsung Galaxy S10, sont d’excellente qualitĂ©. Au niveau de la photo, le P30 Pro en promotion sur Amazon est probablement le meilleur produit du marchĂ© (en particulier sur les photos de nuit et l’ultra grand angle). Il faut quand mĂŞme rappeler que ce modèle est le plus premium et le plus chers de ceux mentionnĂ©s plus haut. Mais globalement, le ratio du rapport qualitĂ© prix est assez similaire entre les Huawei P30 Pro, P30, Mate 20 Pro et Mate 20. Selon votre budget, vous choisirez de partir pour tel ou tel appareil.

Si vous voulez vous convaincre, voici notre test en vidéo :

Amazon booste les ventes Huawei

Pour ces soldes, Amazon ne fait pas dans la demie mesure avec les Huawei P30 Pro. Si les iPhone 11 et autres smartphones de la mĂŞme gĂ©nĂ©ration ne sont pas en rĂ©duction, le fabricant chinois est Ă l’honneur. Sur chacun des modèles, les Ă©conomies que vous pouvez faire s’Ă©lèvent Ă plusieurs centaines d’euros – ce qui n’a jamais Ă©tĂ© vu pour des produits aussi premium.

En prenant un smartphone comme le Huawei P30 Pro en promotion, vous avez aussi la garantie classique du constructeur. Pour ceux qui en ont entendu parler mais qui ne connaissent pas ces derniers tĂ©lĂ©phones Huawei, Amazon vous donne une chance : vous pouvez tester le produit pendant 30 jours, et si cela vous plait, vous pouvez le conserver. Si vous n’ĂŞtes pas contents, vous pouvez le retourner et obtenir un remboursement. Attention, il faut qu’il soit comme neuf pour qu’Amazon le reprenne.

Au delĂ des Huawei P30 et P30 Pro qui sont en promotion sur Amazon, il y a des tas d’autres bonnes affaires Ă saisir sur le site marchand. Si vous avez un peu de temps en ce week-end, nous vous invitons Ă regarder les ventes flash et soldes disponibles sur le site. Vous pouvez voir en quelques instants toutes les plus belles offres sur les plus grandes marques. Comme toujours, le stock est limitĂ© et il faut vite se saisir des offres affichĂ©es. Demain, elles seront diffĂ©rentes.

