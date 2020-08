Bon plan : le purificateur d’air Philips Série 800 passe à 110 €

Vous souhaitez avoir l’air de votre maison sain ? Alors, foncez vite sur la promotion du purificateur d’air de la marque Philips, la série 800 ! Un petit boitier qui vous permettra de filtrer l’air de toutes les impuretés présentes dans l’air. Ce purificateur d’air est parfait pour toute personne allergique. Celui-ci permet également de filtrer les bactéries et virus au-dessus de 0,003 µm comme la COVID-19 ou même le virus H1N1. Le purificateur d’air est disponible sur Amazon au prix de 109,99 € au lieu de 179,99 € soit 70 € en moins (- 39 %).

L’air de votre domicile n’aura jamais été aussi pur

Sous, ou du moins, dans ce petit purificateur d’air se cache le savoir-faire de Philips. La série 800 est parfaite pour les appartements ou maisons de 50 m². Il permet de filtrer près de 190 m3/h grâce à sa grande capacité de débit (CADR). Le débit d’air a été certifié, GB/T18801-2015 par un laboratoire. Le constructeur propose sur ce purificateur d’air la technologie VitaShield IPS. Celle-ci permet de filtrer toutes les nanoparticules à partir de 0,003 µm donc le pollen, les squames, la poussière, les bactéries ou même les virus ne lui résisteront pas.

La qualité de l’air sera indiquée par une LED sur le haut du boitier, bleu à rouge. De plus, le Philips Série 800 analyse l’air grâce à divers capteurs. Selon la qualité de l’air, le purificateur d’air s’allume automatiquement. En plus, vous pourrez le faire fonctionner de jour, comme de nuit grâce au bouton veille présent sur le boitier. Une fois le mode sélectionné, l’intensité des voyants et du Philips Série 800 est réduite au maximum. De ce fait, vous aurez toujours un air pur même pendant votre sommeil. Lors des différents tests, le purificateur d’air émet juste 35 dB pendant le mode veille.

En bref, ce purificateur d’air de chez Philips, le Série 800 est l’assistant idéal pour avoir un air pur dans votre maison. Grâce à ses différents capteurs, vous pourrez avoir un suivi continu ainsi qu’une mise en service automatique de l’appareil. Celui-ci sera parfait pour une maison ou un appartement de 50 m² maximum. Les filtres présents dans ce purificateur d’air sera utiles pour les allergènes, bactéries et même contre les virus comme le H1N1 ou la COVID-19. Vous pourrez le trouver sur Amazon pour seulement 109,99 € au lieu de 179,99 € soit 39 % d’économie !

