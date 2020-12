Bon plan : le VPN CyberGhost casse (encore plus) les prix ce jeudi

Les VPN ou Réseaux Privés Virtuels en français font toujours autant parler d’eux. Ce type de logiciel sécurise les informations personnelles des internautes (mots de passe, coordonnées bancaires, sites visités, fichiers téléchargés…) et brouille leur position géographique réelle. Cet outil indispensable au quotidien parvient même à débloquer des sites internet et des contenus en streaming partout dans le monde.

Pour ce Black Friday, le célèbre prestataire de VPN CyberGhost répond présent avec son offre encore en ligne ce jour. Le prix de base de CyberGhost est fixé à 467€ pour 3 ans d’abonnement, mais grâce à sa promotion, l’abonnement tombe à 78€. On parle de 389€ d’économies. En bonus, le fournisseur offre 3 mois gratuits pour toute souscription. Un conseil, profitez de cette offre avant qu’elle ne prenne fin ce soir.

Découvrir CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, sécurité et liberté absolue en ligne

L’application CyberGhost vous apportera une dose de sécurité supplémentaire et une navigation privée au quotidien.

Lorsque vous surfez sur internet sans VPN, votre connexion peut être épiée et certaines informations personnelles piratées. C’est d’autant plus vrai sur les Wi-Fi publics. Pour éviter cela, le VPN CyberGhost créé un canal sécurisé reliant votre appareil à Internet dans lequel l’algorithme AES de 256 bits chiffre vos données.

En parallèle, il brouille votre localisation en remplaçant votre adresse IP par une émanant de son réseau de sorte à garantir votre confidentialité à chaque instant. Côté infrastructure, celle de CyberGhost vaut le détour. Le fournisseur possède en effet plus de 6 600 serveurs dans 90 pays. Vous pourrez ainsi consulter de nombreux sites bloqués dans votre pays en changeant simplement votre emplacement virtuel.

Pour info, CyberGhost met à disposition des serveurs rapides dédiés au téléchargement de torrent et au streaming (Netflix US, Hulu, Prime Video, TF1, France TV, Eurosport…). À vous de choisir celui qui correspond à ce que vous voulez faire. En tout cas, la connexion est fluide et ininterrompue.

L’application CyberGhost est disponible sur les systèmes d’exploitation macOS, iOS, Windows, Android et Linux. À noter que vous n’aurez pas à vous limiter à votre ordinateur puisqu’un compte permet de connecter 7 appareils en simultané. Lorsque vous avez atteint le nombre maximal de connexions, n’hésitez pas à supprimer les périphériques que vous n’utilisez plus. Et si cela ne suffit toujours pas, sachez qu’il est possible de configurer le VPN sur des routeurs compatibles.

Une offre Black Friday à durée limitée

Pour le Black Friday, CyberGhost a fait preuve de générosité en dévoilant une très belle réduction de -83% applicable à son forfait 3 ans. Il offre aussi 3 mois d’abonnement gratuitement. Le coût total revient donc à 78€ pour 39 mois contre 467€ habituellement. En termes de prix mensuel, vous serez à 2€ par mois – presque le prix d’un café.

Pour profiter de cette promotion, vous devrez régler le service en une fois. Le fournisseur est assez souple au niveau des moyens de paiement. Les cartes bancaires sont bien entendu admises ainsi que le règlement par PayPal, Amazon Pay et crypto-monnaies (Bitcoin).

Avec près de dix années d’expertise, le VPN CyberGhost est digne de confiance et il n’a jamais déçu ses millions d’utilisateurs. Cela dit, pour les personnes hésitantes, CyberGhost propose un essai gratuit de 45 jours donnant droit à un remboursement complet.

