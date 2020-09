Bon plan : le VPN CyberGhost officialise sa meilleure offre de 2020

Les VPN sont des outils de plus en plus utilisés par les internautes et cette tendance devrait se poursuivre tant leurs avantages sont nombreux. Ces logiciels sont effectivement à même d’accéder aux contenus bloqués des chaînes de TV et d’autres plateformes telles que Netflix. Les VPN tels que CyberGhost sont aussi plébiscités car ils sécurisent la navigation internet des utilisateurs.

Parmi les intervenants les plus performants, on trouve CyberGhost VPN. Bien que son prix soit déjà par défaut très compétitif, il le devient encore plus avec sa remise actuelle permettant d’économiser… 166€ sur l’abonnement 18 mois ! À cette remise s’ajoute aussi un accès gratuit à un outil gestionnaire de mot de passe PassCamp durant une année. Cette offre n’a jamais été vue jusqu’à présent, cette offre Back to School vaut le détour.

CyberGhost, le VPN le plus complet

Comme le montre notre test de l’application CyberGhost, elle se révèle utile pour la plupart des tâches quotidiennes effectuées sur internet.

D’abord, CyberGhost vous apporte une protection sur internet optimale puisqu’il chiffre méticuleusement tout votre trafic web avec l’algorithme AES-256. La solidité du chiffrement sécurisent vos données et les rendent inaccessibles par les tiers. Vous pourrez ainsi faire des achats en ligne, vous rendre sur le réseau de votre université ou naviguer sur le réseau Tor sans la moindre inquiétude.

En plus de la sécurité, CyberGhost vous permet de bénéficier d’internet sans contrainte ni blocage en modifiant votre emplacement. Pour accéder à tous les sites internet bloqués, il se base sur un réseau privé de 6 100 serveurs répartis dans 90 pays du monde.

Où que vous soyez à travers le monde, le fournisseur débloque la totalité des contenus en streaming (chaînes TV, événements sportifs, plateformes de SVoD…). En effet, il dispose de serveurs dédiés redoutablement efficaces pour contourner ce type de restrictions géographiques. Ainsi, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN pour accéder à tout le catalogue de Netflix… dans le monde. Avec votre abonnement Netflix français et une délocalisation virtuelle aux États-Unis, Netflix vous affichera tous les films et séries disponibles exclusivement aux USA.

Le VPN CyberGhost possède aussi des serveurs optimisés pour le téléchargement qui offrent une compatibilité avec le P2P et une bande passante illimitée. Ils apportent surtout un anonymat encore plus poussé que la normale, sans pour autant baisser la vitesse. Grâce à ce réseau de serveurs, vous êtes assurés de ne jamais tomber sur un serveur surchargé.

Son logiciel de cybersécurité tourne en fond sur votre appareil et peut être installé sur divers supports : ordinateurs, tablettes, smartphones et Smart TV. Bien sûr, la majorité des plateformes sont prises en charge par CyberGhost VPN qui marche donc sur Windows, macOS, Android, iOS et Linux. Mieux encore, vous pouvez installer ce VPN sur plusieurs appareils en même temps, pour sécuriser tout votre écosystème relié à internet.

Des économies de 166€ avec la formule 18 mois

La promotion CyberGhost est appliquée sur sa formule 18 mois qui est affichée à 49,50€, ce qui revient à 2,75€ / mois contre 11,99€. En temps normal, les 49,50€ sont le montant à dépenser lors de la souscription à son abonnement sur 12 mois. C’est donc une très bonne affaire, d’autant qu’elle est sans risque grâce à la garantie de remboursement de 45 jours.

En plus d’obtenir le VPN CyberGhost à prix mini, vous profiterez d’un gestionnaire de mot de passe gratuitement pendant 1 an. Un moyen efficace d’obtenir un cran de sécurité supplémentaire.

Pour rentabiliser votre achat, sachez qu’avec votre seul compte, il est possible d’équiper jusqu’à 7 appareils en simultané. S’il vous reste des connexions simultanées après avoir protégé tous vos appareils, pensez à en faire profiter tout votre entourage.

Cette offre incroyable ne vas pas durer plus de quelques heures, alors il faudra être vif pour en profiter avant que les tarifs ne remontent.

