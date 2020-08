Bon plan : le VPN CyberGhost enregistre sa plus forte chute de prix

De nombreux internautes ont fait le choix d’installer un VPN sur leurs appareils pour naviguer de façon sécurisée et de contourner les blocages web. Et la liste de raisons est encore longue puisque les VPN apportent beaucoup d’autres avantages au quotidien. Aujourd’hui, c’est environ un tiers de tous les français qui utilise un VPN au quotidien.

Si vous envisagez de vous équiper d’un VPN, alors l’offre avant rentrée de CyberGhost est faite pour vous. Son deal éclair comprend une baisse de -77% sur son abonnement VPN et un accès gratuit à un gestionnaire de mot de passe durant 12 mois. C’est simplement la meilleure offre que l’on ait pu constater chez lui dans les deux dernières années.

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

Le VPN CyberGhost garantit une sécurité inviolable de votre trafic internet grâce aux chiffrement AES-256 appliqué à vos données. Cette protection assure une navigation sécurisée, notamment pour vos paiements et transactions bancaires ou quand vous êtes connecté sur les Wi-Fi publics.

CyberGhost VPN vous assure une confidentialité maximale à l’aide de son réseau qui masque votre adresse IP. Dès lors, impossible d’établir un lien entre votre ordinateur et les sites visités. Lui-même ne saura pas qui vous êtes, ni le contenu que vous avez regardé via son serveur. Toutes les données de connexion sont supprimées instantanément.

Côté serveurs, les utilisateurs pourront se connecter à plus de 6 200 serveurs et obtenir des localisations dans plus de 90 pays du monde. Un choix immense qu’aucun concurrent n’est parvenu à égaler. Le VPN CyberGhost est loin devant tous ses concurrents sur ce point.

CyberGhost débloque des sites inaccessibles dans votre région comme des jeux en ligne et réseaux sociaux bloqués. Il est aussi idéal pour le streaming car c’est un des rares à posséder des serveurs dédiés et une bande passante illimitée. Avec sa capacité à déjouer les géo-blocages, de nouvelles librairies Netflix (US, Canada) vous ouvriront leurs portes. De même, vous pourrez continuer à visionner vos programmes TV français depuis l’étranger.

Enfin, vos téléchargements pourront se faire en toute sécurité et en total anonymat avec le VPN CyberGhost. Il dispose même de la fonction Kill Switch pour protéger votre identité en cas de défaillance de la connexion VPN. Il propose également un bloqueur de publicités pour naviguer tranquillement sur le web.

2,75€ par mois et un gestionnaire de mots de passe

Pour bénéficier de la promotion exclusive de la rentrée chez le VPN CyberGhost, il faudra s’orienter vers son abonnement 18 mois. Le forfait se paye en une fois et vous revient à 49,50€ contre 215€ hors réduction. Si l’on ramène cette somme au mois, cela représente tout juste 2,75€ / mois. C’est par exemple deux fois moins cher que son concurrent direct ExpressVPN.

Le montant intégral de l’achat pourra vous être remboursé car cette offre est éligible à une garantie de 45 jours. Pendant cette période, vous pouvez donc solliciter le support client (en français) pour obtenir un remboursement complet. Il ne tardera pas à revenir sur votre moyen de paiement, sans justificatif nécessaire.

En cadeau, le fournisseur ajoute 1 an d’accès gratuit au gestionnaire de mot de passe PassCamp. De quoi préserver davantage votre confidentialité en ligne. Au final, CyberGhost va au delà du simple VPN. C’est vraiment un logiciel qui vous écarte de tous les ennuis sur internet. L’essayer, c’est l’adopter. Son interface très intuitive est vraiment un régal au quotidien, y compris pour les plus novices.

Pour finir, précisons qu’il est possible de partager ce VPN de qualité et ses fonctionnalités avec vos proches. En effet, sept connexions simultanées sont offertes par compte. L’application CyberGhost profite d’une large couverture avec une compatibilité sur les principaux systèmes d’exploitation (Android, Windows, macOS, iOS et Linux).