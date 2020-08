Bon plan : le VPN Surfshark est en chute brutale (200€ de réduc) 🔥

En 2020, plus d’un Français sur trois est équipé d’un VPN et ce pourcentage est en constante augmentation. Si les logiciels de Virtual Private Network provoquent un tel engouement, c’est parce qu’ils apportent une vraie sécurité sur le web et davantage de liberté. Les VPN sont aussi redoutables pour déjouer la censure web, les pare-feux et les blocages géographiques en ligne.

Si vous êtes à la recherche du top des VPN, il y a fort à parier que Surfshark vous plaise. Pour quelques heures encore, il offre (de loin) le meilleur rapport qualité prix de tout le marché. Pour seulement 1,69€ par mois, vous accédez à un logiciel de sécurité très performant. A titre de comparaison, ExpressVPN demande plus de 6€ par mois pour un service assez proche.

Pour découvrir ce deal spécial Surfshark VPN, c’est ici :

Profiter de l’offre Surfshark

Surfshark VPN, le sans faute

Surfshark détient un réseau de 1 700 serveurs sécurisés localisés dans 63 pays du monde. Dès son activation, le logiciel chiffre vos données de bout en bout pour garantir une connexion internet sécurisée en toutes circonstances, même sur les réseaux Wi-Fi publics. Vos données personnelles et vos activités sur internet ne seront jamais exposées, d’autant que le VPN Surfshark ne conserve aucun log.

Surfshark sera votre allié pour le streaming en vous donnant un accès illimité à tous les contenus vidéos et SVoD grâce au changement de géolocalisation. Avec ce VPN, il est possible de visionner les contenus du catalogue US de Netflix et de 14 autres pays – grâce à un seul abonnement Netflix français. Vous pourrez aussi compter sur lui pour regarder les chaînes TV françaises alors même que vous êtes à l’étranger et ne rien manquer des programmes et événements sportifs.

Les habitués du téléchargement ne sont pas oubliés puisque les serveurs Surfshark sont rapides et compatibles pour le P2P. En masquant votre adresse IP, ils protégeront votre identité à coup sûr. Les atouts de Surfshark ne s’arrêtent pas là. Il possède un Kill Switch pour protéger vos données et sa fonction CleanWeb bloque les publicités, les logiciels malveillants et empêche toute surveillance.

L’interface de l’application Surfshark est quant à elle intuitive et parfaitement traduite en français ce qui permet une prise en main rapide. En un seul clic, vous pouvez vous déporter partout dans le monde, en changeant votre adresse IP. Avec un coût aussi abordable, c’est le temps de craquer. Nous vous garantissons que vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Surfshark à 1,69€ par mois et en illimité

Surfshark est sans aucun doute le meilleur outil pour protéger vos données en ligne et profiter d’un internet sans frontière. Aujourd’hui, c’est le moment idéal pour obtenir ce VPN à un prix défiant toute concurrence. Chez tous les rivaux, il faudra compter au moins 30% de plus pour avoir un service à la hauteur. Certains en veulent encore davantage, à l’instar du premium ExpressVPN.

Avec sa remise de -83% sur son offre 24 mois, vous vous en sortez pour 1,69€ / mois au lieu de 9,89€, une aubaine ! Notez que le forfait chez Surfshark VPN se règle en une fois – ce qu’exigent tous les acteurs sur le marché. Rassurez-vous, cet achat est sans risque et il est remboursable sous 30 jours, sans aucune condition.

Profiter de l’offre Surfshark

Et bonne surprise : l’abonnement Surfshark est accompagné d’un nombre de connexion simultanée illimité. Autrement dit, vous pourrez installer le VPN sur autant de supports que vous le souhaitez (ordinateurs, tablettes, mobiles etc), ce qui rend cette offre encore plus attrayante. Vous pourrez alors protéger vos appareils mais également ceux de votre famille et votre entourage.