Bon plan : les AirPods Pro (et les AirPods 2) sont en vente flash !

Bonne nouvelle pour la fin de cette journée : Amazon casse le prix des écouteurs sans fil du géant Apple. Que ce soit les AirPods 2 avec boitier (avec ou sans fil) ou les nouveaux AirPods Pro, le géant du e-commerce a décidé d’offrir une belle faveur à ses clients. La remise oscille entre -10% et -25% selon le modèle que vous choisirez. Mais attention, le stock est très limité, il faudra être rapide pour ne pas laisser passer cette occasion !

Les AirPods Pro, une révolution

Apple est longtemps resté sur ses acquis avec les AirPods, puis les AirPods 2. Avec cette nouvelle génération d’écouteurs sans fil, le géant américain a voulu passer un cap en offrant notamment un système de réduction de bruit hyper efficace. Grâce aux AirPods Pro qui sont en vente flash sur Amazon, vous pouvez totalement vous isoler de votre entourage – tout en ayant la possibilité de désactiver cette fonctionnalité.

Le boitier qui s’accompagne de ces AirPods Pro est un peu plus large que le précédent, et il sert toujours de borne de recharge pour les écouteurs. Au final, avec un boitier chargé et des écouteurs chargé, l’utilisateur profite d’une autonomie supérieure à 24h. Au delà du système de réduction de bruit, on notera que le son est encore un peu amélioré, ce qui rend l’expérience audio toujours plus immersive.

