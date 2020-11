Bon plan : les iPhone 12 chutent (encore) avant Black Friday 🔥

RED by SFR nous avait dĂ©jĂ surpris Ă la sortie de l’iPhone 12 / 12 Pro en offrant Ă tous les français une remise immĂ©diate de 30 euros sur ces produits. L’opĂ©rateur, qui permet d’acheter ces tĂ©lĂ©phones nus (i.e. sans engagement), vient d’annoncer une remise supplĂ©mentaire. DĂ©sormais, vous pouvez donc Ă©conomiser 50 euros sur les modèles d’iPhone 12 (64 et 128 Go) ou sur les iPhone 12 Pro.

Attention : RED by SFR possède une boutique e-commerce comme n’importe quel marchand comme Amazon, Fnac ou Cdiscount. Autrement dit, vous pouvez acheter un iPhone 12 comme sur un quelconque site e-commerce. Vous n’aurez pas besoin de souscrire Ă un forfait RED by SFR pour y prĂ©tendre, et vous n’avez pas besoin d’ĂŞtre cliente existant de l’opĂ©rateur.

Une belle remise sur les nouveaux iPhone 12

Alors que les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont disponibles depuis quelques jours, les iPhone 12 et 12 Pro sont disponibles depuis trois semaines. Cela dit, ce sont les nouvelles rĂ©fĂ©rences pour 2020 et pour la majoritĂ© de 2021. Quand on sait qu’Apple ne fait en gĂ©nĂ©ral aucune remise sur ces iPhone, c’est une belle opportunitĂ© Ă ne pas manquer.

A seulement quelques semaines de Noël, il est évident que vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs. Ces iPhone 12 / 12 Pro en réduction ne tomberont très certainement pas plus bas. Au final, avec la remise de RED by SFR, ils tombent de 7% pour les premiers modèles. Pour la version 64 Go par exemple, vous les aurez donc à 859€ au lieu de 909€.

Si la remise peut vous paraitre faible, sachez qu’on n’en retrouve dĂ©jĂ pas de telles sur les iPhone 11. C’est donc un vrai effort de la part du marchand pour aider les français Ă acheter moins cher. Pour ce qui est de l’iPhone 12 Pro, vous pouvez l’obtenir Ă partir de 1 109€ au lieu de 1 159€ avec la remise de RED by SFR. Encore une fois, ça n’est pas gigantesque, mais c’est dĂ©jĂ une belle opportunitĂ© d’Ă©conomiser 50 euros.

On ne va pas rentrer ici dans les caractĂ©ristiques techniques de ces deux nouveaux appareils – qui nous ont transcendĂ©. Vous pouvez dĂ©couvrir notre test de l’iPhone 12 ici et celui de l’iPhone 12 Pro ici. Dans la nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones Apple, ce sont les deux qui sortent du lot pour leur rapport qualitĂ© prix, et leur qualitĂ© au global. Avec la petite remise de RED by SFR, c’est la cerise sur le gâteau.

Pourquoi acheter chez RED by SFR ?

RED by SFR se lance pleinement dans la vente de smartphones, et cet iPhone 12 / 12 Pro en sont le parfait exemple. L’opĂ©rateur veut se positionner comme un acteur sur ce crĂ©neau et il n’hĂ©site pas Ă faire baisser les prix. Très clairement, avec cette rĂ©duction de 50 euros, son produit va cartonner. Attention toutefois aux ruptures de stock, elles peuvent arriver très vite.

En achetant un iPhone 12 chez RED by SFR, vous n’ĂŞtes pas engagĂ© chez l’opĂ©rateur. Par ailleurs, vous bĂ©nĂ©ficiez de toutes les garanties habituelles du constructeur Apple (2 ans). Evidemment, si vous avez un problème, vous pouvez vous rendre dans les Apple Store pour obtenir de l’aide. Il suffira de s’enregistrer sur internet pour un rendez-vous au Genius Bar par exemple.

La seule diffĂ©rence entre acheter un iPhone 12 sur le site Apple et sur RED by SFR, c’est le prix. Il est 50 euros moins cher chez ce dernier. Hormis cela, il n’y a strictement aucune autre diffĂ©rence. Certes, l’expĂ©rience est peut-ĂŞtre un peu diffĂ©rente, mais cela ne justifie pas de payer plus cher pour ce produit. Le stock peut vite arriver au bout, il ne faut pas trop tarder.

Enfin, sachez que chez RED by SFR, vous avez ensuite 14 jours pour changer d’avis. Après la livraison de votre iPhone 12 / 12 Pro (ou tout autre produit), vous pouvez rĂ©flĂ©chir pendant 15 jours pour vous convaincre de l’achat. S’il ne vous plait pas, l’opĂ©rateur prendra en charge les frais de retour et vous remboursera. Vous n’avez donc aucun risque Ă acheter en ligne.

Une offre qui ne va pas rester longtemps

Depuis deux ans, Apple n’augmente plus le prix de ses nouvelles gĂ©nĂ©rations d’iPhone. En revanche, il augmente sensiblement leurs performances – Ă tous les niveaux. ComparĂ©s aux prĂ©cĂ©dents iPhone 11 (et aux plus anciens iPhone XR / XS), ces iPhone 12 sont bien au-dessus. Au niveau du rapport qualitĂ© prix, on a donc des produits bien plus convaincants.

Avec la promotion disponible chez RED by SFR, ces iPhone 12 et iPhone 12 Pro deviennent encore plus convaincants. Certes, ils sont encore assez chers si on les compare Ă d’autres modèles (et d’autres marques), mais ils sont parmi l’Ă©lite du marchĂ©. Cela concerne aussi bien le design que l’offre photo ou encore la puissance. A partir de 859€ dans le cadre de cette offre, cela devient un produit excellent.

En matière de promotion, il est peu probable (voire impossible) qu’on en voit une similaire au moment mĂŞme du Black Friday. L’annĂ©e passĂ©e, les iPhone 11 n’avaient pas vu d’aussi belle remise sur l’Ă©vĂ©nement. Si la tenue du Black Friday est aussi remise en question, c’est peut-ĂŞtre le moment de sauter sur cette remise sur les iPhone 12 / 12 Pro.

Très rapidement, le stock de ces iPhone 12 peut arriver Ă bout. Très souvent, les dĂ©lais sont aussi rallongĂ©s. Si vous tardez trop, cela peut aller au delĂ des fĂŞtes de NoĂ«l, ce qui serait dommage. Si vous ne voulez pas manquer cette offre spĂ©ciale chez RED by SFR, c’est le moment d’en profiter.

