Bon plan : l’iPad Pro en 11 pouces de 128 Go est en réduction

L’iPad Pro est un succès indéniable pour Apple. Le savoir-faire du constructeur a permis à cette gamme de tablettes de changer radicalement les utilisations des consommateurs. L’iPad Pro permet d’effectuer une multitude de tâches avec ou sans clavier. Dans ce bon plan, nous parlerons principalement de la version onze pouces avec 128 Go de stockage en Wifi seulement. Néanmoins, elle vaut tout autant le coup que sa grande sœur. Lorsque celle-ci est combinée à des accessoires tels que le Magic Keyboard et une souris feront de cette tablette un vrai ordinateur portable. Elle est disponible sur Amazon au tarif de 809,99 € au lieu de 899 € soit 89,01 € d’économie. Une réduction toute droit sortie d’Amazon, car Apple ne fait quasiment jamais de réduction sur ses produits.

Profiter de l’offre

L’iPad Pro ou un ordinateur pro ?

Apple a intégré dans cet iPad Pro de très bons composants tel que la puce A12Z Bionic avec Neural Engine. La puce ou composant, à vous de choisir, s’accompagne d’une puce graphique de huit cœurs. Ces deux composants réunis peuvent surmonter de lourdes tâches. C’est d’ailleurs grâce à ces deux composants que des logiciels de montage pour iPad Pro fonctionnent parfaitement. La puce surpasse quelques processeurs intégrés dans les PC d’aujourd’hui.

Une gamme « Pro » se doit d’avoir un écran irréprochable. Apple l’a bien compris et a intégré à l’iPad Pro l’un des meilleurs écrans connus à ce jour. L’écran Liquid Retina occupe quasiment toute la face avant de la tablette. Celle-ci possède des technologies comme le ProMotion ou même le True Tone. Deux fonctionnalités très agréables à l’œil qui s’accompagnent également de la gamme de couleurs P3 ainsi que d’une luminosité pouvant monter jusqu’à 600 Nits.

Les nouveaux modèles de l’iPad Pro ont également pu avoir une mise à jour au niveau du bloc photo à l’arrière. Celui-ci permet d’accueillir un capteur photo grand-angle de douze mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de dix mégapixels avec un scanner LIDAR. Celui-ci permet d’utiliser facilement la réalité augmentée. Cependant, le plus intéressant de cet iPad vient de la complémentarité entre la tablette et les accessoires.

iPadOS et accessoires, le combo parfait

De notre côté, nous sommes séduit par ce nouvel OS. Il permet de réaliser des tâches encore irréalisables sur une tablette classique. Ce nouvel OS combiné avec le Magic Keyboard permet à l’iPad Pro de devenir entièrement un ordinateur à lui seul. Vous pourrez ainsi réaliser des tâches comme du traitement de texte facilement ou même de longs montages vidéos sans aucun souci. De plus, le Magic Keyboard sert de protection pour l’écran et possède également un trackpad. Un autre accessoire très important du cet iPad, l’Apple Pencil. Celui-ci est très pratique pour dessiner, retoucher des photos ou même noter directement sur l’iPad. Apple lui réserve un emplacement sur la tablette pour le fixer et le charger en même temps. Retrouvez nos tests sur le Magic Keyboard directement ici.

En bref, celui-ci vous permettra de l’utiliser comme un vrai ordinateur. La barrière entre une tablette et un ordinateur portable est brisée grâce à ce merveilleux iPadOS. Vous pourrez utiliser quotidiennement l’iPad Pro de onze pouces pour regarder des films ou séries sur Netflix. Les accessoires cités ci-dessus sont vendus séparément. Alors qu’attendez-vous ? Il est disponible sur Amazon au prix de 809,99 € au lieu de 899 € soit 89,01 € de réduction immédiate. Pour rappel, nous parlons ci-dessus de la version onze pouces en 128 Go de stockage en wifi seulement. La version Cellular est quant à elle disponible pour 962,99 € au lieu de 1 069 € soit 106,01 € d’économie.

Profiter de l’offre

Nous avons également trouvé d’autres versions de l’iPad Pro en réduction comme :

Pour les personnes qui préfèrent la version 12,9 pouces, sachez que celle-ci est également en promotion sur Amazon.