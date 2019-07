Bon Plan : Mate 20 Pro à 499€ au lieu de 999€ et tout Huawei en réduc pour Prime Day 🔥

Alors que le conflit opposant Huawei aux USA a pris fin il y a quelques semaines, l’avenir s’annonce radieux pour le géant chinois. Pendant ce Prime Day, les anciens modèles de la marque ont droit à de très fortes promotions.

L’offre star du jour porte sur le Huawei Mate 20 Pro, qui est l’un des tous meilleurs smartphones du marché. Il voit son prix être divisé par deux, à 499€ au lieu de 999€. C’est tout simplement le prix le plus bas constaté à aujourd’hui sur ce modèle, et c’est la première fois qu’on le voit franchir la barre des 500€.

Toute la gamme Huawei Mate 20 à -50%

Le Huawei Mate 20 Pro est un smartphone ultra puissant avec 6 Go de RAM et son SoC Kirin 980, le plus haut de gamme du constructeur à aujourd’hui. Il embarque 128 Go de stockage, un triple capteur à l’arrière (AF 40MP f/1.8 + 20MP f/2.2 + 8MP f/2.4), et un capteur de 24 Mpx à l’avant.

Gros point fort du flagship Huawei 2018, sa batterie de 4200 mAh lui permet de tenir extrêmement longtemps, et même de recharger les autres smartphones compatibles avec la charge sans-fil. Sorti en fin 2018, le Mate 20 Pro est encore largement au niveau des flagship de cette année, et son design est également très réussi.

Si vous avez un budget un peu inférieur, son petit frère, le Mate 20 est aussi proposé à moitié prix à 399€ au lieu de 799€. Le troisième modèle de la gamme, le Huawei Mate 20 Lite est aussi à -50% avec une offre à 199€ au lieu de 399€.

Profiter de l’offre Huawei

Huawei P20 Lite, tablette MediaPad T3 aussi en promo pour Prime Day

Outre la gamme Mate 20, Amazon propose aussi pour Prime Day de très fortes réductions sur deux autres produits Huawei. La première porte sur le P20 Lite, qui voit son prix chuter à 179€ au lieu de 329€, mais très franchement, on vous conseille vraiment d’opter pour le Mate 20 Lite, quitte à rajouter 20€.

L’autre offre porte sur la tablette de la marque, la MediaPad T3 qui a le droit à 25% de réduction, avec un prix qui chute à 104€ au lieu de 139€. Elle embarque un écran 9,6″, 16 Go de stockage et 2 Go de RAM. C’est une excellente alternative si vous cherchez une tablette pas chère à acheter ou à offrir. La MediaPad T3 est livrée avec une protection d’écran bienvenue.

Pour profiter de tous ces bons plans Huawei pour Prime Day, une seule condition : être membre Prime. Si vous ne l’êtes pas déjà, vous bénéficiez de 30 jours d’essai gratuit, pour voir si ça peut vous être utile à l’avenir. Toutes les promotions listées dans cet article sont disponibles jusqu’à mardi soir, mais surtout tant que le stock est disponible. Pensez à vérifier les autres coloris si le produit est en rupture de stock sur une référence.