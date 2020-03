Bon plan NordVPN : le prix du VPN en chute libre à… -70% 🔥

Chaque jour, nous sommes des milliards d’individus Ă utiliser internet partout dans le monde. En parallèle, les cyberattaques et la surveillance en ligne ont augmentĂ© considĂ©rablement. La rĂ©ponse Ă la lutte contre les hackers du web passe notamment par une meilleure protection. Les outils comme un VPN sont un moyen de crypter et sĂ©curiser sa connexion en toute simplicitĂ©, sans connaissance technique prĂ©alable.

En ce moment, le leader mondial NordVPN offre une promotion choc sur ses abonnements qui grimpe jusqu’Ă -70% par rapport au prix d’origine. Cela dĂ©pend de la durĂ©e sur laquelle vous voulez vous engager, mais les Ă©conomies sont bien rĂ©elles. Attention, cette offre ne dure plus longtemps, c’est l’heure de franchir le pas et de sĂ©curiser ses donnĂ©es en ligne.

Sécurisez vos données à 3,10€ par mois

Créé en 2012, NordVPN compte aujourd’hui plus de 12 millions d’utilisateurs. Il s’agit d’un Réseau Privé Virtuel (ou VPN) capable de sécuriser votre connexion en vous connectant simplement à l’un de ses serveurs. Comme vous pouvez le voir dans ce long comparatif de meilleurs VPN, il figure parmi les plus reconnus du marché. Grâce à la méthode de chiffrement, vos données sont illisibles et toutes les traces de navigation demeurent confidentielles.

Avec pour objectif de rendre leur service accessible au plus grand nombre, NordVPN fait tomber les prix et propose une promotion exclusive pour l’abonnement 3 ans. Une connexion sécurisée pour quelques euros par mois, c’est possible. En effet, vous pourrez avoir de ce logiciel et des nombreuses fonctionnalités dont il dispose en déboursant seulement 3,10€/mois. Une économie intéressante quand on sait que l’abonnement 1 mois est à 10,63€.

Pour préserver votre vie privée et surfer sur internet en toute tranquillité, NordVPN met à disposition plusieurs serveurs localisés dans des pays différents possédant une adresse IP propre. Lorsque vous vous connectez à l’un des serveurs, votre adresse IP réelle est masquée au profit de celle du serveur que vous aurez choisi.

En plus de modifier votre gĂ©olocalisation et de pouvoir profiter de contenus qui sont bloquĂ©s Ă l’étranger, votre trafic internet est entièrement sĂ©curisĂ© grâce Ă un cryptage solide. Sans rentrer dans les dĂ©tails de la mĂ©thode de cryptage (AES 256), il faut savoir que ça rend impossible la corruption de vos donnĂ©es. Elles sont donc sĂ©curisĂ©es, et vous n’avez donc aucune crainte Ă avoir lorsque vous rentrez des donnĂ©es sensibles sur internet (connexion Ă un compte bancaire par exemple).

Pourquoi utiliser un logiciel comme le VPN ?

La confidentialitĂ© n’est pas le seul avantage qui est offert lors de la souscription Ă NordVPN. Grâce Ă cet outil, c’est un internet sans frontière qui s’offre Ă vous. C’est non seulement davantage de sĂ©curitĂ© en ligne, mais c’est aussi une mĂ©thode pour avoir plus de libertĂ©. Le VPN est un logiciel facile Ă apprĂ©hender et qui vous changera vraiment la vie.

Vous pourrez donc accĂ©der en un simple clic aux chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision Ă©trangère, au catalogue de diverses plateformes de streaming Ă l’Ă©tranger et Ă tous les streaming bloquĂ©s dans votre pays de manière gĂ©nĂ©rale. Cela, c’est sous condition bien sĂ»r que vous vous connectiez au serveur localisĂ© dans le pays de prĂ©dilection, grâce Ă un VPN comme NordVPN. Il en va de mĂŞme pour les sites internet et les plateformes qui sont censurĂ©s dans certains États avec une simple modification de l’adresse IP.

Pas besoin d’être un as dans le domaine informatique, l’application est très bien faite et simple à utiliser. Il est possible de l’installer sur plusieurs appareils et ainsi profiter de 6 connexions simultanément toujours pour 3,10 euros par mois. En revanche, il faudra être prêt à s’engager pour une période de 3 ans. Il y a des abonnements intermédiaires qui permettent de conserver un prix raisonnable pour NordVPN.

Par ailleurs, sachez que vous bĂ©nĂ©ficiez d’un droit de rĂ©silier votre offre et obtenir un remboursement complet sur votre souscription au VPN dans les 30 jours suivant votre achat. C’est un bon moyen de tester la solution NordVPN, et de s’assurer de la qualitĂ© du service. Il est Ă©vident que vous allez vite vous faire Ă l’interface – le site officiel montre dĂ©jĂ un bel aperçu de leur savoir-faire.

L’offre spĂ©ciale de NordVPN Ă -70% se termine dĂ©jĂ dans quelques heures. Si vous voulez en profiter, il faudra donc ĂŞtre rĂ©actif. C’est l’un de nos VPN prĂ©fĂ©rĂ©s, nous l’utilisons au quotidien et ce serait dommage que vous passiez Ă cĂ´tĂ© d’une telle offre. Pour voir ses diffĂ©rentes formules, c’est par ici que ça se passe :

