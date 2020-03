Bon plan NordVPN : nouvelle méga-promo sur ce VPN, -70% de réduction 🔥

Les VPN permettent aux internautes de naviguer sur le web en toute confidentialité et en sécurité une fois qu’ils y sont connectés. Les avantages des Réseaux Privés Virtuels ne s’arrêtent pas là. Ils sont également indispensables pour masquer votre adresse IP et accéder à tous les contenus géo-restreints en ligne. Le bon plan NordVPN vous fournira un argument en plus pour choisir ce service.

Aujourd’hui, NordVPN est sans doute le VPN qui bénéficie de la plus grande notoriété dans les médias. À la fois sécurisé et rapide, il compte plus de 12 millions d’utilisateurs par mois. Si vous ne connaissez pas encore son offre, c’est le moment opportun pour le découvrir car NordVPN propose une remise exceptionnelle de 70% sur 3 ans. C’est exceptionnel, c’est une offre éclair et il ne faudrait pas rater cette offre spéciale confinement.

Pour découvrir le VPN NordVPN, c’est ici :

Pourquoi avoir besoin du VPN NordVPN ?

Depuis sa création en 2012, NordVPN œuvre pour garantir à tous la sécurité et la confidentialité en ligne. Il y parvient à l’aide du chiffrement de niveau militaire. Cette technologie permet de coder vos données en ligne afin de les rendre totalement indéchiffrables aux tierces personnes. Concrètement, cela signifie qu’avec un VPN NordVPN, personne n’est en mesure de suivre vos activités, que ce soit les publicitaires, votre FAI, le gouvernement ou encore des hackers. C’est indispensable aujourd’hui, d’autant plus lorsqu’on effectue des paiements sur internet ou qu’on se connecte aux bornes Wi-Fi publiques.

NordVPN est également un logiciel VPN capable de masquer l’adresse IP de ses utilisateurs grâce à la connexion à l’un de ses 5780 serveurs. C’est l’une des adresses IP du serveur en question qui est alors visible. Un abonnement chez le géant NordVPN vous assure donc un anonymat complet sur le net car on ne peut pas détecter votre adresse IP ni votre localisation réelle.

Avec ce changement d’adresse IP, vous pourrez modifier votre géolocalisation de manière virtuelle. Au quotidien chez vous ou lors d’un voyage à l’étranger, vous aurez accès à tous les contenus géo-bloqués que vous souhaitez grâce au VPN : chaînes de télévision, plateformes de streaming vidéos, sites divers et réseaux censurés, etc.

L’offre NordVPN est vraiment complète. En la choisissant vous aurez également d’autres fonctionnalités intéressantes comme le Kill Switch (arrêt d’urgence en cas de connexion VPN instable), le Double VPN (double chiffrement pour une protection renforcée), le CyberSec (bloqueur de publicités et de sites mal intentionnés) ou encore Onion Over VPN. Toutes ces fonctionnalités ont été détaillées dans notre guide et test complet de NordVPN.

Promotion limitée : 3 ans à 3,10€ / mois

Nous sommes sur le point de vous donner une autre bonne raison pour souscrire à l’abonnement NordVPN dès maintenant. Le fournisseur baisse drastiquement le prix de son offre 3 ans. Avec une remise flash de -70%, l’abonnement vous revient à seulement 3,10€ par mois. On est loin du tarif mensuel à 10,63€. Cette réduction est vraiment beaucoup plus avantageuse pour votre porte-monnaie !

Le bonus à savoir : à partir d’un seul compte, il est possible d’installer l’application (web ou mobile) NordVPN sur 6 appareils et vous y connecter en même temps. Vous pourrez en faire un généreux cadeau à votre famille et vos amis.

Pendant 3 ans, vous n’aurez pas à vous soucier de votre sécurité en ligne. Vous pourrez vous connecter aux réseaux publics sans crainte. Vous ne serez pas non plus restreint si vous allez à l’étranger. Vous continuerez à visionner vos émissions de télévision favorites et garderez un accès à votre compte Netflix dans votre langue.

Avant de vous engager sur une période de 3 ans et de passer à l’achat, il est tout à fait compréhensible d’hésiter. C’est pourquoi, NordVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Cela vous laisse un mois complet pour essayer l’application de fond en comble et vous faire une idée de ce Réseau Privé Virtuel. Si vous n’êtes pas convaincu, vos frais sont intégralement remboursés, c’est aussi simple que ça !

De nos jours, NordVPN est vraiment un outil essentiel pour naviguer sur internet en sécurité, alors ne ratez pas son offre à durée limitée ! Saisissez sans plus attendre cette promo en vous connectant sur le site officiel NordVPN :

