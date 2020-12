Bon plan NordVPN : son offre spéciale Black Friday finit aujourd’hui 🔥

Pour sĂ©curiser ses donnĂ©es sur internet, changer d’adresse IP pour se localiser dans un autre pays ou encore naviguer de manière totalement anonyme, rien ne vaut mieux qu’un VPN. Ces logiciels informatiques qui ont le vent en poupe en 2020 ne cesse d’amĂ©liorer leur service pour rĂ©pondre Ă la demande croissante des consommateurs.

Pour le Black Friday, l’un des leaders du marchĂ©, NordVPN, a proposĂ© une offre inĂ©dite avec 68% de rĂ©duction + 3 mois gratuits. Si vous l’avez loupĂ©e, pas d’inquiĂ©tude, le fournisseur vient de rallonger son offre pour encore quelques heures. Vous pourrez donc saisir l’offre NordVPN Ă 2,80€ par mois en vous rendant directement sur son site officiel :

Pourquoi utiliser NordVPN ?

Comme de nombreuses personnes, nous passons nos journĂ©es connectĂ©s Ă internet. Depuis des annĂ©es, nous utilisons alors des VPN pour de nombreuses raisons. Ces logiciels, très simples d’installation et d’utilisation sont accessibles Ă tous que ce soit sur ordinateur (voir les meilleurs VPN Windows ici), tablette, smartphone ou encore sur les Smart TV Android.

Il est possible d’utiliser un VPN comme NordVPN pour Ă©normĂ©ment de raisons. A titre personnel, j’utilise NordVPN pour naviguer de manière anonyme. Dès qu’on se connecte Ă un serveur de NordVPN, les donnĂ©es sont automatiquement chiffrĂ©es (empĂŞchant Ă tout acteur extĂ©rieur de les lire) et l’adresse IP de l’utilisateur est changĂ©e.

Par consĂ©quent, au lieu de naviguer avec l’adresse IP normale attribuĂ©e par le fournisseur d’accès Ă internet (FAI), c’est l’IP du serveur de NordVPN auquel nous sommes connectĂ© qui est visible pour les sites que l’on visite. Ainsi, toutes les actions faites sur internet demeurent anonymes et intraçables. Il faut cependant bien s’assurer que le VPN ne conserve aucun log, et c’est le cas avec NordVPN.

Ce dernier affiche une politique No log ce qui signifie qu’aucune trace de vos activitĂ©s en ligne ne sera conservĂ©e…Ă l’inverse de votre FAI.

Mais les avantages d’un VPN comme NordVPN ne s’arrĂŞtent pas lĂ . En effet, en jouant avec ce changement d’adresse IP (avec plus de 5000 serveurs dans 58 pays), il est possible d’accĂ©der Ă des contenus bloquĂ©s gĂ©ographiquement (comme accĂ©der Ă Netflix US), de dĂ©bloquer des sites sur certains rĂ©seaux censurĂ©s ou encore d’aller payer certains services moins cher, comme Netflix, en allant se localiser dans d’autres pays.

Bref, les raisons ne manquent pas d’utiliser un VPN comme NordVPN, et ce, particulièrement avec la tarification actuelle de 2,80€ par mois.

NordVPN à 2,80€ / mois

Pour le Black Friday 2020, NordVPN a lancé son offre à -68% avec, en bonus, 3 mois gratuits supplémentaires. Ainsi, au lieu de payer 10,16€ par mois en temps normal, son prix tombe à 3,15€ / mois, auxquels vous allez encore ajouter 3 mois gratuits.

Au final, cela fait 27 mois pour 75,60€, soit 2,80 euros par mois. Ce n’est certes pas le meilleur prix du moment (si l’on compare aux 2,00€ par mois de CyberGhost) mais cela demeure un excellent prix pour NordVPN.

Sachez Ă©galement qu’une garantie de remboursement de 30 jours sans aucune condition est attachĂ©e Ă cette offre et que vous pourrez utiliser le VPN sur 6 appareils en mĂŞme temps. Si avez plusieurs appareils Ă protĂ©ger, c’est donc un excellent choix.

Pour saisir cette offre, rendez-vous sur son site officiel ici :

