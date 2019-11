Bon plan : Oculus Quest et Go sont en promo à Black Friday

Pour ce Black Friday, les casques VR Oculus Quest et Oculus Go sont en vente flash chez plusieurs marchands. Amazon et Boulanger se positionnent avec de très belles offres sur ces deux produits réputés pour leur qualité. Ci-dessous, vous avez la liste en temps réel des bons plans disponibles. Attention, même si la remise parait assez faible, elle est intéressante parce qu’elle est rare.

Si le casque de réalité virtuelle Oculus Go est moins cher que le nouvel Oculus Quest, c’est parce qu’il est plus simple et qu’il ne possède par exemple qu’une seule manette. Le dernier Oculus Quest disponible au Black Friday en promotion dans les versions 64 Go et 128 Go est beaucoup plus immersifs, et il possède 4 capteurs grand-angles dans le casque qui permettent de mieux restituer les mouvements. Quant aux deux manettes qui sont fournies, elles sont plus ergonomiques et se laissent facilement oublier dans la réalité virtuelle.

Oculus Quest, le top de la VR au Black Friday

Alors qu’il n’a encore jamais été en promotion, l’Oculus Quest arrive au Black Friday avec une belle remise de 50€ (aussi bien sur la version 64 Go que la version 128 Go). Pour la version la plus grande qui est disponible chez Amazon, vous recevrez également les 3 épisodes de « Vader Immortal: A Star Wars VR Series » ainsi que les Dojos Sabre Laser.

Contrairement aux casques de réalité virtuelle simplifiés comme le Samsung Gear VR, le dernier Oculus Quest possède un écran intégré qui permet d’obtenir une sensation beaucoup plus immersive. Alors que le nombre de casques de réalité virtuelle devrait croître de manière importante en France cette année selon une étude récente, cet Oculus Quest devrait contribuer à démocratiser ce type d’expérience.

Quel que soit le marchand où vous achetez votre Oculus Quest pendant le Black Friday, vous bénéficiez d’un droit de rétraction légal. Chez Amazon, il est de 30 jours pendant lequel vous pouvez renvoyer votre casque VR si vous n’êtes pas satisfait. Chez Boulanger et Rakuten, le client possède un droit de rétractation de 14 jours pour tous ses achats, y compris pendant le Black Friday.

Pour voir toutes les offres sur Amazon :

Voir toutes les offres