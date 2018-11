Bon Plan : le OnePlus 6 baisse encore à 342€ au lieu de 519€ 🔥

Les différences entre le OnePlus 6T et le OnePlus 6 ne sont pas si nombreuses, et il n’est pas simple de faire un choix entre les deux modèles. La vente flash du jour chez Gearbest va certainement faire pencher la balance, le prix du OnePlus 6 avec 64 Go de stockage chute encore un peu plus à 342€ seulement.

C’est tout simplement le meilleur prix jamais vu jusqu’à aujourd’hui sur ce modèle, et la vente flash suit celle du modèle 128 Go qui a aussi eu le droit à une forte réduction avant-hier. Pour profiter du prix, il suffit de remplir le code GMBPOP64 lors du panier, et pas sur qu’il reste des OnePlus 6 lors du Black Friday, vu comme les dernières offres semblent rencontrer le succès.

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’utiliser la livraison French Line, qui utilise Colissimo.