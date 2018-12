Bon Plan : Super Nintendo Classic + NES Classic Mini à 119€ pour Noël 🔥

C’est la dernière ligne droite avant Noël et Cdiscount vient de dégainer un super bon plan avec les deux consoles de retrogaming les plus populaires vendues en pack. C’est une excellente idée cadeau pour tous les gens qui aiment le gaming et sont nostalgiques du début de l’ère des jeux vidéo.

Ces deux modèles vont se raréfier, Nintendo ayant annoncé que les deux modèles ne seraient bientôt plus produits. Chacune des deux Nintendo est livrée avec un câble USB, un câble HDMI et surtout deux manettes. La livraison est gratuite en point relais.

Le fonctionnement est très simple, vous avez juste à brancher la console à une alimentation, l’HDMI au téléviseur et vous aurez accès à tout le catalogue de chacune des deux consoles retrogaming Nintendo. Chacune des consoles s’accompagne d’une sélection des meilleurs titres de l’époque.

Sur la NES Classic Mini vous avez accès à 30 jeux :

« Balloon Fight »

« Bubble Bobble »

« Castlevania »

« Castlevania II: Simon’s Quest »

« Donkey Kong »

« Donkey Kong Jr. »

« Double Dragon II: The Revenge »

« Dr. Mario »

« Excitebike »

« Final Fantasy »

« Galaga »

« Ghosts ‘n Goblins »

« Gradius »

« Ice Climber »

« Kid Icarus »

« Kirby’s Adventure »

« Mario Bros. »

« Mega Man 2 »

« Metroid »

« Ninja Gaiden »

« Pac-Man »

« Punch-Out!! Featuring Mr. Dream »

« StarTropics »

« Super C »

« Super Mario Bros. »

« Super Mario Bros. 2 »

« Super Mario Bros. 3 »

« Tecmo Bowl »

« The Legend of Zelda »

« Zelda II: The Adventure of Link »

Sur la Super Nintendo Classic Mini vous avez accès aux 21 jeux suivants :