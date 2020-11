Black Friday pCloud : l’offre 2 To de stockage en ligne à vie expire ce soir (-75%) 🔥

En ce semaine de Black Friday, les offres promotionnelles ne manquent pas. Parmi celles qui ont attiré notre attention, il y a celle de pCloud. Ce service de stockage en ligne mondialement réputé casse les prix pour le Black Friday avec une promotion de 75% sur son abonnement à vie de 500 Go ou 2 To. Si vous avez eu la mauvaise surprise de découvrir le passant au payant sur Google Photos, pCloud est une solution idéale de remplacement.

Si vous cherchez une solution pour stocker vos fichiers (vidĂ©os, photos, musiques, documents,…) de manière simple, rapide et sĂ©curisĂ©e, pCloud est une excellente solution. Pour saisir son offre promotionnelle spĂ©ciale Black Friday, rendez-vous sur son site officiel ici :

Saisir l’offre pCloud Ă -75%

pCloud : LE must-have du stockage en ligne

Si Dropbox, iCloud, Google Drive ou encore OneDrive vous disent très certainement quelque chose, ce n’est peut-ĂŞtre pas le cas de pCloud. Et pourtant, ce jeune service de stockage en ligne a absolument toutes les qualitĂ©s pour se mesurer aux gĂ©ants du marchĂ©.

En effet, en plus d’avoir un service simple Ă utiliser, il est surtout très rapide et sĂ©curisĂ©. Ce sont ces 3 principales qualitĂ©s qui lui ont permis de conquĂ©rir plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs au cours des dernières annĂ©es.

RĂ©cemment, l’ajout de serveurs localisĂ©s en Europe a grandement accĂ©lĂ©rĂ© les vitesses de transfert, le plaçant sur la première de notre comparatif des meilleurs Cloud de 2020.

En plus de vous permettre de stocker vos fichiers en ligne, pCloud va les rendre accessibles sur tous vos appareils via une synchronisation automatique. Nous apprĂ©cions particulièrement la fonctionnalitĂ© permettant d’enregistrer automatiquement toutes les photos et vidĂ©os prises sur votre smartphone directement sur le Cloud.

Ainsi, à peine votre photo prise, vous pourrez déjà y accéder sur tous vos autres appareils, et ce, sans aucune perte de qualité (non, Whatsapp, on ne pense pas du tout à toi !).

Les fonctionnalitĂ©s de partage sont Ă©galement très bien faites pour que vous puissiez, en un clic, envoyer vos fichiers Ă des amis, collègues ou membres de votre famille. Il est d’ailleurs mĂŞme possible d’ajouter des personnes non membres pCloud afin qu’elles collaborent au dossier en y ajoutant Ă©galement du contenu. Que demander de mieux ?

Bref, tout ce que l’on peut attendre d’un service de stockage en ligne de qualitĂ©, et, avec cette promotion pCloud pour le Black Friday de -75%, il n’y a vraiment plus aucune raison d’hĂ©siter.

-75% sur le stockage 500 ou 2 To

Si pCloud a rĂ©ussi Ă se diffĂ©rencier de ses concurrents, ce n’est pas uniquement grâce Ă ses qualitĂ©s Ă©voquĂ©es ci-dessus.

En effet, il a Ă©tĂ© le premier (voire encore le seul Ă l’heure actuelle) Ă proposer une offre valable Ă vie. En l’occurence, la durĂ©e de validitĂ© est de 99 ans, couvrant, normalement, une vie entière pour de très nombreuses personnes.

Ainsi, il est possible de payer une seule fois pour un service qui durera pendant 99 ans. C’est cette offre qui affiche la promotion de 75% spĂ©ciale pour le Black Friday. Vous aurez alors le choix entre 2 espaces de stockage diffĂ©rents :

Sachez que les 2 offres ont exactement les mĂŞmes fonctionnalitĂ©s et seulement l’espace de stockage sera diffĂ©rent.

Vous avez Ă©galement la possibilitĂ© de tester pCloud totalement gratuitement avec son offre d’essai de 10 Go (non limitĂ©e dans le temps). Attention cependant, pensez Ă vite profiter de l’offre spĂ©ciale Black Friday de pCloud si vous ne voulez pas payer le prix hors promotion.

Dans tous les cas, une garantie de remboursement de 10 jours accompagne les 2 abonnements Ă vie. Vous pouvez donc les tester de cette manière, et, si vous n’ĂŞtes pas satisfait, demander simplement un remboursement intĂ©gral.

