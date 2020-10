Bon Plan Prime Day : les aspirateurs Roborock à prix cassés !

L’événement Prime Day Amazon dure du 13 au 14 octobre. Ces deux jours sont l’occasion pour le marchand de proposer des réductions sur des milliers de produits, et le spécialiste des aspirateurs robots, Roborock, a décidé de nous proposer des offres très agressives. Aujourd’hui et demain, vous avez donc droit à trois belles réductions :

Chacun de ces trois modèles est reconnu pour sa qualité, et leurs différences portent sur les caractéristiques et leurs prix. Que vous ayez un budget serré ou non, vous avez le choix grâce à cette triple promotion.

Roborock S6 Pure : silencieux et intelligent, la serpillière en prime

Le Roborock S6 Pure est le plus haut de gamme de cette sélection. La gamme S6 est la dernière de Roborock. Il intègre un capteur LiDAR qui lui permet de cartographier au mieux les pièces de votre domicile. L’application Roborock vous permet de faire des réglages avancés comme définir des zones interdites, des murs, et est compatible avec le contrôle vocal via Google Assistant ou Amazon Alexa. Ce qui le démarque des autres modèles de cette sélection, c’est la présence d’une serpillière et d’un bac de 180 ml.

Pendant les Prime Day Amazon, le Roborock S6 Pure est disponible à 439€ au lieu de 549€.

Roborock S4 : efficace et autonome

Le Roborock S4 a énormément de points communs avec le Roborock S6 Pure, à l’exception de la serpillière. Il est aussi capable de cartographier vos pièces dans l’application, et dispose d’une autonomie de 150 minutes. Comme son grand frère, il s’appuie sur l’application Roborock, qui permet notamment de lancer des nettoyages à distance, ou régler le niveau d’aspiration. C’est un choix intéressant si vous n’avez pas nécessairement besoin de la serpillière du S6 Pure.

Pendant les Prime Day Amazon, le Roborock S4 est proposé à 315€ au lieu de 415€.

Roborock E35 : simple et abordable

Si le Roborock E35 est moins haut de gamme que les deux autres aspirateurs robots de notre sélection, il n’en est pas moins intéressant. Il possède la même autonomie, et la même puissance d’aspiration que le S4. Il possède aussi un bac à eau pour assurer un lavage. Il est aussi connecté au WiFi, et l’application Roborock vous permet de le lancer à distance et le programmer. Contrairement aux deux autres modèles, il ne peut pas cartographier les pièces de l’appartement.

C’est un modèle idéal si vous avez un budget inférieur à 250€. Le Roborock E35 est proposé pendant les Prime Day Amazon à 223€ au lieu de 319€.

Tous ces aspirateurs robots en réduction pour le Prime Day Amazon sont disponibles jusqu’à la fin de l’opération, mercredi 14 octobre à 23h59. Comme pour tous les produits du site, Amazon vous propose un retour gratuit sous 30 jours si le produit ne vous satisfait pas. Vous pouvez donc les tester pour vous faire un avis, mais une chose est sûre, essayer un aspirateur Roborock, c’est l’adopter.