Bon plan : si vous cherchez un VPN, voici une pépite 🔥

Que ce soit pour tĂ©lĂ©charger des torrents anonymement, cacher son adresse IP, se localiser virtuellement dans un autre pays du monde, empĂŞcher son fournisseur d’accès Ă internet de tracker ses activitĂ©s en ligne ou encore pour dĂ©bloquer des sites bloquĂ©s, les VPN sont aujourd’hui très populaires.

Il faut dire qu’ils offrent Ă©normĂ©ment d’avantages Ă des prix vraiment très bas. Ces prix sont encore plus bas actuellement avec les 3 excellentes promotions que nous allons vous prĂ©senter dans cet article. Premier en liste : CyberGhost VPN et son offre Ă seulement 2,75€ par mois.

CyberGhost : 2,75€ / mois

L’offre Ă ne pas manquer aujourd’hui (elle expire dans moins de 24h) est celle de CyberGhost que nous avons pu nĂ©gocier uniquement pour nos lecteurs. Ă€ seulement 2,75€ par mois pendant 18 mois (soit 49,5€ au total), CyberGhost est LE VPN Ă ne pas manquer en ce moment.

Avec plus de 6400 serveurs dans 90 pays, ce VPN rĂ©pond Ă tous les besoins des utilisateurs soucieux de leur protection sur internet et souhaitant changer d’adresse IP, pour, par exemple, accĂ©der au catalogue US de Netflix ou regarder les chaĂ®nes TV depuis tous les pays du monde.

CyberGhost chiffre vos données en un clic grâce à des protocoles de chiffrement de niveau militaire. Ainsi, vous devenez parfaitement anonymes sur internet lorsque vous vous connectez à CyberGhost. La connexion vous offre aussi une nouvelle adresse IP pour naviguer virtuellement depuis un autre pays.

Avec cette offre Ă seulement 2,75€ / mois, le VPN CyberGhost frappe très fort et devrait sĂ©duire de très nombreuses personnes. Pour profiter de cet excellent prix, vous devrez vous engager sur 1 an avec 6 mois gratuits. Le prix global Ă payer est alors de 49,50€ ce qui est très intĂ©ressant quand on sait que d’autres concurrents sont Ă plus de 150€ pour cette mĂŞme durĂ©e.

Mieux encore, l’abonnement Ă CyberGhost permet d’utiliser le VPN sur 7 appareils en parallèle. Tout s’installe en 60s chrono et vous pourrez ainsi protĂ©ger ordinateur, tablette et smartphone en un claquement de doigts.

Comme nous l’avons soulignĂ© lors de notre test de CyberGhost, vous aurez en plus 45 jours satisfait ou remboursĂ© pour tester cet excellent VPN. Il n’y a donc aucune raison de rĂ©sister Ă son offre choc du moment.

CyberGhost est parfait pour les personnes qui veulent :

Télécharger sans risque

Naviguer de manière anonyme

Se protéger des hackers

D’excellentes applications Mac, Windows, iOS, Android

Accéder à des contenus / plateformes de streaming étrangères

Débloquer sites et applications sur tous les réseaux

45 jours satisfait ou remboursé

Surfshark VPN est à 1,79€ par mois

Si les 2,75€ par mois de CyberGhost vous semblent trop élevés, nous avons aussi trouvé une solution encore moins chère ! Surfshark, ce jeune fournisseur de VPN lancé fin 2018, fait tout pour rattraper son retard sur les géants du marché.

Sa stratĂ©gie passe, en partie, par une offre très attractive Ă seulement 1,79€ / mois pendant 2 ans. Le prix total Ă payer est alors de 42,96€ ce qui est tout simplement incroyable pour une si longue durĂ©e. Rappelons qu’en temps normal, l’offre Surfshark est Ă 9,89€ chaque mois. La rĂ©duction de 82% est donc très bonne Ă prendre.

Si Surfshark si contentait simplement de proposer des prix bas, cela ne suffirait pas pour nous sĂ©duire, et vous non plus. Mais pas d’inquiĂ©tude. En effet, Surfshark a Ă©galement compris la recette pour proposer un VPN de grande qualitĂ©.

En l’occurence, il dispose de plus de 1700 serveurs dans 63 pays, permet de dĂ©bloquer Netflix, vous rend anonyme sur internet en chiffrant vos donnĂ©es en 1 click et permet mĂŞme de vous dĂ©barrasser des publicitĂ©s intrusives sur internet. Bref, tout ce que l’on peut attendre d’un VPN de qualitĂ©.

Cerise sur le gâteau, le nombre de connexions simultanĂ©es est illimitĂ© chez Surfshark. Vous pourrez donc protĂ©ger autant d’appareils que vous souhaitez. Aussi, 30 jours satisfait ou remboursĂ© sans condition sont Ă votre disposition pour tester ce VPN sans risque.

Surfshark est parfait pour les personnes qui veulent :

Naviguer anonymement

Regarder 15 bibliothèques de Netflix (US, UK, CA, DE, FR,…)

Éviter les publicités intrusives

EmpĂŞcher le fournisseur d’accès de vous espionner

Un nombre illimité de connexions simultanées

DĂ©bloquer sites et applications en Chine, aux UAE, en Russie,…

ExpressVPN : 6,34€ par mois

Les deux offres que nous vous avons prĂ©sentĂ©es jusqu’alors sont particulièrement rĂ©putĂ©es pour leurs prix bas. Il en va diffĂ©remment pour ExpressVPN. Ce VPN, qui trĂ´ne en première position de notre classement des meilleurs VPN, est plus cher, mais vous payez pour avec LE MEILLEUR.

Bien que sa promotion ne soit « que » de 49%, avec 3 mois offerts, nous ne pouvons que vous le conseiller si vous êtes du genre exigent et que vous êtes prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir la crème de la crème.

Les VPN réduisent toujours un peu votre vitesse de connexion. ExpressVPN est cependant le VPN le plus rapide du marché et celui qui réduira le moins votre vitesse afin de conserver la meilleure expérience possible pendant vos streaming ou vos téléchargements.

Aussi, son sĂ©rieux et sa fiabilitĂ© ont sĂ©duit plus de 12 millions d’utilisateurs depuis sa crĂ©ation en 2009. Jamais le moindre client n’a Ă©tĂ© trahi par ExpressVPN et cela devrait compter pour les personnes Ă la recherche d’un anonymat maximal avec leur VPN.

L’offre ExpressVPN que nous vous prĂ©sentons aujourd’hui est Ă 99,95$ pour 12 mois + 3 mois offerts. Cela reprĂ©sente 6,67$ / mois, soit environ 6,34€ par mois. Alors oui, c’est plus cher que CyberGhost et Surfshark, mais si vous voulez le meilleur, c’est le prix Ă payer.

Nous ne pouvons que vous conseiller de le tester pendant 30 jours grâce Ă sa pĂ©riode d’essai gratuit 30 jours. Si il ne parvient pas Ă vous convaincre, vous pourrez toujours demander un remboursement intĂ©gral.

ExpressVPN est parfait pour les personnes qui veulent :

Avoir les meilleures vitesses avec un VPN

Débloquer toutes les plateformes de streaming sans problème

Un VPN qui marche mĂŞme en Chine, aux UAE, en Turquie ou en Russie

Une excellente stabilité et une fiabilité à toute épreuve

Des applications iOS, Mac, Windows et Android très simples d’utilisation

Un support client 24/7/365 qui répond en 30s chrono