Bon plan stockage cloud : pCloud améliore son deal Black Friday (-77%) 🔥

Le stockage en ligne occupe une place toujours plus importante dans notre quotidien. En effet, qui parvient rĂ©ellement Ă faire le choix entre les diffĂ©rentes photos ou vidĂ©os Ă supprimer sur son smartphone pour libĂ©rer de l’espace de stockage ? Pour palier ce problème, nombreux sont ceux qui ont recours Ă des services de stockage dans le cloud.

Si vous hĂ©sitiez encore Ă passer le cap, sachez que notre service de stockage en ligne favori, pCloud, offre actuellement une offre spĂ©ciale pour le Black Friday / Cyber Monday avec 65% de remise Ă vie en plus de son option Encryption gratuite. Au lieu de 1350 euros en temps normal, le prix du service tombe alors Ă 350 euros (-77%), pour 99 ans d’utilisation et 2 To d’espace de stockage en ligne.

pCloud, une référence du stockage en ligne

Alors que beaucoup connaissent des Dropbox, Google Photos (dont le service jusqu’alors gratuit deviendra payant en juin 2021) ou iCloud, pCloud demeure moins mĂ©diatisĂ© mais n’a rien Ă envier Ă tous ces acteurs.

En effet, en quelques années à peine, il a réussi à attirer des dizaines de millions de clients avec un service qui répond au mieux aux attentes des utilisateurs.

Si l’on devait rĂ©sumer pCloud en trois mots ce serait simplicitĂ©, rapiditĂ© et sĂ©curitĂ©.

Avec pCloud, pas besoin d’ĂŞtre un pro de l’informatique pour utiliser son service et très facilement mettre ses fichiers sur le cloud, les synchroniser entre tous les appareils (ordinateur, tablette et smartphone) ou encore partager, en un clic, vos fichiers avec des amis, collègues ou membres de votre famille.

Au niveau de la sĂ©curitĂ©, pCloud copie tous vos fichiers sur 3 serveurs sĂ©parĂ©s afin de vous protĂ©ger quoi qu’il arrive. MĂŞme si un serveur rencontrait des problèmes, vos fichiers seraient toujours disponibles sur 2 autres serveurs, localisĂ©s dans d’autres data-centers. A cela s’ajoute Ă©videmment le chiffrement automatique de vos donnĂ©es avec une clĂ© de chiffrement AES 256 bits.

Enfin, pCloud sĂ©duit les plus pointilleux avec son excellente vitesse de transfert. Que ce soit pour tĂ©lĂ©charger des fichiers depuis votre Cloud, ou les y uploader, tout se fait très rapidement. Pour vous donner un ordre d’idĂ©e, avec une connexion de 300 Mb/s nous parvenons Ă uploader des fichiers Ă plus de 60Mb/s ce qui est vraiment impressionnant quand on compare aux autres services de stockage en ligne.

65% de réduction + Encryption offert

Il y a quelques jours, nous vous prĂ©sentions une promotion pCloud spĂ©ciale pour le Black Friday avec 75% de rĂ©duction sur son offre lifetime. Pour Cyber Monday, pCloud va encore plus loin avec une rĂ©duction de -65% sur la formule Lifetime Ă laquelle ils ont ajoutĂ© l’option Encryption gratuite. Notez que cette dernière est normalement au prix de 480 euros, ce qui assure une remise totale de 77%.

Mais qu’est-ce que « Encryption » ? Il s’agit d’une option qui permet d’avoir un chiffrement cĂ´tĂ© client sur un dossier spĂ©cial afin que PERSONNE ne puisse voir ce qu’il y a sur vos fichiers. Vous seuls dĂ©tenez la clĂ© de chiffrement (et donc de dĂ©-chiffrement) pour accĂ©der Ă ce fichier hautement sĂ©curisĂ©. Les personnes qui souhaitent protĂ©ger au mieux leurs donnĂ©es seront alors sĂ©duites par cette option on ne peut plus pertinente.

Au final, vous aurez alors 2 choix qui s’offrent Ă vous :

Sachez que ces deux formules sont accompagnĂ©es d’une garantie de remboursement de 10 jours et que vous aurez toujours la possibilitĂ© de tester pCloud gratuitement avec son espace de stockage de 10 Go gratuit.

