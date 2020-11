Bon plan : Surfshark VPN dévoile sa MEGA offre Black Friday en avant première 🔥

Surfshark VPN commence son Black Friday aujourd’hui et propose déjà une énorme promotion. Pour rappel, ce logiciel VPN assure une protection optimale sur internet et préserve votre confidentialité en ligne. Le VPN vous fera également bénéficier d’un internet sans restriction grâce à ses milliers de serveurs localisés dans le monde entier. Vous voulez regarder la télévision française à l’étranger ? C’est possible avec Surfshark et il en va de même pour d’autres contenus géo-bloqués.

Surfshark n’est pas le seul VPN du marché mais c’est celui qui propose la meilleure offre un peu avant la date officielle du Black Friday. En souscrivant dès à présent à sa formule 24 mois, 3 mois gratuits viendront s’ajouter à votre abonnement qui tombera à 1,86 euros contre 10,91 euros par mois en temps normal. En bonus, des connexions VPN illimitées et une garantie de remboursement pendant 30 jours.

Ne manquez pas cette promotion Black Friday en avant première signée Surfshark VPN :

Saisir l’offre Surfshark VPN

Surfshark, une application VPN incontournable

Si le succès de Surfshark a été si rapide, c’est grâce à la qualité de son service et aux performances de son application. À la fois facile à utiliser et très utile au quotidien, ce VPN no-log rivalise avec les plus grands.

Pour garantir votre sécurité, Surfshark créé un tunnel sécurisé entre votre appareil et le réseau Internet qui empêche quiconque d’intercepter vos données personnelles et de connaître vos activités en ligne. En parallèle de ce chiffrement, il camoufle votre adresse IP afin que ses utilisateurs restent anonymes en toutes circonstances. Grâce à ce dispositif, vous n’aurez plus rien à craindre nul part, pas même sur les réseaux Wi-Fi publics.

Surfshark détient plus de 1 700 serveurs dans 63 pays du monde. Vous pourrez choisir un territoire selon vos besoins et prétendre y être situé. Les sites internet n’y verront que du feu et vous pourrez ainsi déjouer la censure numérique et les blocages géographiques.

Grâce à ses serveurs puissants, Surfshark parvient à débloquer de nombreuses plateformes de streaming vidéos comme Netflix, Hulu, Prime Video ou encore YouTube. Et si vous voulez changer de pays sur Netflix, c’est envisageable car Surfshark accède à une quinzaine de catalogues différents dont celui des US.

Les fans du téléchargement en ligne pourront compter sur ses serveurs compatibles avec le P2P et sa protection contre les fuites d’IP.

En bonus, l’application Surfshark embarque des fonctionnalités avancées visant à renforcer votre sécurité – option d’arrêt d’urgence, détecteur de sites malveillants, bloqueur de publicités et filtre anti-hameçonnage. Si cela vous intéresse, tout est expliqué dans notre test Surfshark VPN.

Pourquoi craquer pour l’offre Surfshark VPN dès maintenant ?

En général, Surfshark est considéré comme un VPN à prix bas. Aujourd’hui, cette affirmation est encore plus d’actualité. À quelques jours du Black Friday, le VPN Surfshark propose une forte baisse de prix mais aussi 3 mois d’abonnement gratuits. Pour profiter de cette offre, il faudra vous tourner vers son forfait 24 mois. Bonne surprise, le montant total à payer n’est que de 50,35€ ce qui équivaut à 1,86€ au lieu de 10,91€ par mois sans la promo.

Ensuite, 27 mois de tranquillité sur internet s’offriront à vous et vos proches. En effet, en plus de ses très bons prix, l’abonnement Surfshark autorise un nombre de connexions simultanées en illimité. Vous pourrez donc équiper tous vos équipements reliés à Internet – ordinateurs Mac, PC Windows, iPhone, iPad et appareils Android – ainsi que ceux de votre famille et amis. De quoi rentabiliser votre achat plus vite que prévu.

Cette offre est assortie d’une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours. Peu importe le moyen de paiement utilisé (carte bancaire, PayPal, crypto-monnaie…), l’intégralité de votre achat pourra vous être remboursé si vous en faites la demande auprès de l’assistance client Surfshark.

Saisir l’offre Surfshark VPN