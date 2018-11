Bon Plan : une TV 4K 65″ Philips Ambilight à 999€ au lieu de 1499€

Nombreux sont ceux qui attendent le Black Friday pour s’offrir une nouvelle TV. L’offre d’aujourd’hui à la Fnac et chez Darty porte sur un modèle plutôt haut de gamme. La Philips 65PUS7303 est en effet disponible à 999€ au lieu de 1499€ soit 34 % de remise.

Elle propose une qualité ultra haute définition (4K 3840×2160 pixels) avec la compatibilité HDR Plus qui améliore le contraste, les couleurs et la netteté. La fonctionnalité Ambilight est propre à Philips et permet une meilleure immersion grâce à l’éclairage de l’arrière de la TV avec des couleurs reproduisant celles de l’image diffusée. Le son est également excellent avec une compatibilité DTS et DTS HD.

Cette TV de 65 pouces (164 cm) est aussi connectée avec Android TV et l’intégration en natif de Google Assistant. Point important pour une télévision en dehors de ses caractéristiques techniques, le design est très fin pour prendre le moins de place possible.

Elle comporte 4 entrées HDMI, une entrée YUV, une Ethernet, une entrée RCA, deux prises USB, une sortie Stéréo et une optique, en plus du Wi-Fi. Comme d’habitude avec ces ventes flash du Black Friday, les stocks sont certainement limités (comme c’était le cas pour la vente flash Panasonic sur Amazon qui a déjà expiré).

Si vous êtes trop pressé, vous pouvez même la retirer en magasin sous un jour.

