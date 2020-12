Bon plan : voici 3 VPN premium qui font des promos à Noël 🔥

Grâce à leurs atouts considérables, les VPN sont presque devenus indissociables de la sphère du numérique. Ces applications sont la meilleure façon de naviguer en toute sécurité et de protéger votre confidentialité en ligne. Les VPN sont compatibles avec la plupart des appareils : ordinateur, smartphone, tablette, Smart TV, boîtier connecté et parfois routeur. S’ils ont su convaincre des millions de personnes dans le monde, c’est aussi grâce à leur facilité d’utilisation.

Si vous souhaitez installer un VPN, nous avons fait le tri parmi toutes les offres en sélectionnant uniquement les plus avantageuses. Et autant dire que les meilleurs prestataires de VPN sont à l’honneur. Selon nous, c’est CyberGhost qui propose la meilleure offre. Son tarif est actuellement à 2 euros par mois au lieu de 11,99 euros. En prime, vous profiterez de 3 mois d’abonnement gratuit.

CyberGhost VPN, une remise de 83% + 3 mois

Comme nous le disions, CyberGhost propose le meilleur rapport qualité-prix avec son offre à -83% et les fonctionnalités de son application. Au lieu de payer l’abonnement 3 ans au prix fort à 467 euros, il vous coûtera seulement 78 euros sur la période, soit 2 euros par mois. Pour continuer dans les bonnes nouvelles, CyberGhost vous fera cadeau de 3 mois et vous bénéficierez de 7 connexions simultanées pour couvrir tous vos appareils.

À ce sujet, précisions que l’application est compatible sur macOS, Windows, Linux, iOS, Android et Fire TV. En cas d’hésitation, il faut savoir qu’une garantie de remboursement s’applique sur cette offre. Elle est valable pendant 45 jours après votre souscription.

La particularité de CyberGhost c’est la taille de son infrastructure : plus de 6 900 serveurs dans 89 pays. Vous aurez donc accès à l’ensemble de son réseau sans limite. En vous connectant à un serveur, votre connexion sera immédiatement chiffrée et toutes vos données seront en-capsulées. Le serveur VPN camouflera votre IP et votre géolocalisation tout en vous en attribuant une nouvelle de façon virtuelle.

Outre la confidentialité, cela vous permettra de débloquer une multitude de contenus dans le monde entier. CyberGhost offre une bande passante illimitée et une connexion haut débit. D’ailleurs, il s’agit d’un des VPN les plus rapides du marché. Selon vos activités, vous pourrez vous connecter directement aux serveurs dédiés au streaming et au téléchargement de CyberGhost VPN. De quoi vous simplifier la tâche.

NordVPN, 168€ d’économies faciles

NordVPN ne propose pas une offre aussi intéressante que celle de CyberGhost, mais elle vous permettra tout de même de réaliser de grosses économies. La promotion de NordVPN s’applique sur son abonnement 2 ans qui passe de 243 euros à 75,65 euros. Autrement dit, cela représente 3,15 euros par mois. Avec cette offre, vous recevrez aussi 3 mois gratuit ainsi que six connexions en simultané.

Comme avec son concurrent, vous pourrez vous rétracter et obtenir votre remboursement si le VPN ne vous satisfait pas. Par contre, vous aurez 30 jours pour le faire et non 45 jours.

NordVPN vous donnera accès à plus de 5 400 serveurs répartis dans 59 pays. Bien que la couverture pays soit moins important que celle de CyberGhost, elle reste plus qu’acceptable et vous permettra de vous affranchir de frontières géographiques sur le web.

NordVPN protège votre anonymat et vos données web. Pour une sécurité plus poussée, vous pourrez même avoir recours à ses serveurs Double VPN qui feront transiter votre connexion à travers deux serveurs distincts. Le prestataire dispose aussi de serveurs Obfusqués pour les régions censurant Internet. Côté divertissement, sachez que NordVPN débloque les plateformes de streaming et met à disposition des serveurs pour le P2P. Même s’il est un peu moins rapide que CyberGhost, vous aurez tout de même de très bonnes vitesses de connexion.

L’application disponible sur les principaux OS embarque d’autres fonctionnalités comme le CyberSec (un adblock), le Kill Switch et l’IP dédiée.

Surfshark, une offre à moins de 2 euros

Nous terminons cette sélection des meilleures promotions VPN avec Surfshark, l’offre la moins chère. S’il n’est pas premier du classement, c’est parce que ce fournisseur est plus récent et que ses fonctionnalités ne sont pas encore aussi développées que les autres. Dans le cas où cela ne vous pose pas de problème et que vous voulez payer le plus petit prix, c’est le deal fait pour vous. Le prix de l’abonnement 24 mois de Surfshark passe à 48,80 euros, ce qui équivaut à 1,81 euros par mois au lieu de 10,57 euros.

Cette belle offre est accompagnée de 3 mois gratuit et d’une garantie de remboursement de 30 jours. Le plus intéressant concerne les connexions simultanées illimitées incluses dans l’abonnement. Grâce à ces dernières, vous pourrez profiter du VPN à volonté sur tous vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette, Smart TV, boîtier connecté). Bien sûr, vous pourrez en faire bénéficier vos proches sans aucun frais supplémentaire.

Surfshark VPN met à disposition plus de 3 200 serveurs dans 65 pays. Pour garantir la sécurité des utilisateurs, Surfshark dispose de DNS privé sur chaque serveur et applique une politique stricte de no-log. Une fois connecté, vos données sont chiffrées et votre IP est cachée en permanence. Pour ceux qui ont besoin d’un anonymat plus poussé, son mode Camouflage est la solution.

Grâce à l’application Surfshark, vous pourrez débloquer divers contenus comme les chaînes de télévision françaises à l’étranger, par exemple. Et si vous avez épuisé votre catalogue Netflix, sachez que le prestataire parvient à débloquer près de 15 bibliothèques sur la plateforme. En quelques clics, vous pourrez donc accéder à de nouveaux films et séries TV.

