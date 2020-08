Bon plan VPN : 3 deals imbattables pour se cacher sur internet 🔥

En 2020, presque tout le monde connait le principe d’un VPN. Ces logiciels informatiques permettent de chiffrer les donnĂ©es de l’utilisateur et de changer leur localisation sur internet en cachant leur adresse IP. Très pratiques au quotidien, les VPN ont dĂ©jĂ attirĂ© près d’un Français sur trois – et cela n’est pas prĂŞt de s’arrĂŞter.

Aujourd’hui, installer un VPN est facile grâce aux offres « grand public » des meilleurs fournisseurs de VPN. Ci-dessous, nous avons sĂ©lectionnĂ© trois acteurs qui se distinguent pour leurs performances et leur tarif. Si vous avez l’intention de vous protĂ©ger sur internet, ce sont eux que vous devez privilĂ©gier. Notre Ă©quipe utilise ces trois outils, nous avons rĂ©alisĂ© des tests approfondis de chacun d’entre eux.

La meilleure offre actuelle concerne Surfshark, un rapport qualité prix inégalé :

Saisir l’offre Surfshark

Surfshark VPN, le meilleur rapport qualité prix

Sans aucun doute, la meilleure promotion du moment est celle de Surfshark. Ce fournisseur de VPN fondĂ© tout juste en 2018 a rĂ©ussi Ă rattraper les leaders du marchĂ© grâce Ă une offre de grande qualitĂ© et des prix imbattables. De toute Ă©vidence, Surfshark ne pourra pas garder des prix aussi faibles Ă©ternellement : c’est le moment idĂ©al pour saisir son prix en baisse de… de 83% sur son offre 2 ans !

Ă€ 1,69€ par mois sur 2 ans, Surfshark frappe un gros coup – et il se place loin devant ses concurrents que nous avons listĂ© juste en dessous. Son offre est encore plus intĂ©ressante quand on sait qu’un seul abonnement offre un nombre illimitĂ© de connexions simultanĂ©es. Cela signifie que vous pouvez installer le logiciel Surfshark sur autant d’appareils que vous souhaitez. Cela comprend aussi bien les ordinateurs, smartphones, smart TV, ou mĂŞme les Smart TV Android.

Ses 1 700 serveurs dans 63 pays vous offriront plus de choix qu’il n’en faut pour changer votre IP et ainsi, dĂ©bloquer des contenus non disponibles dans votre pays. Par exemple, vous aurez la possibilitĂ© de dĂ©bloquer 15 bibliothèques Netflix grâce Ă Surfshark (sous condition d’avoir un abonnement Ă la plateforme, Ă©videmment). Parmi elles, vous accĂ©derez au catalogue de Netflix aux États-Unis ou au Royaume-Uni, qui sont bien plus complets que le catalogue français.

Saisir l’offre Surfshark

Alors que son offre sur 2 ans est facturée en temps normal quasiment 200€ sur la période, le prix dégringole ce week-end. Il tombe ainsi à 40€ sur la période, ce qui est un investissement largement rentabilisé pour sécuriser tous ses appareils contre la surveillance sur le web.

CyberGhost VPN, le luxe pour 2,75€

Plus connu et plus développé, CyberGhost pourrait également vous intéresser grâce à sa très belle promotion actuelle. En effet, le VPN de ce fournisseur basé en Roumanie (idéal pour sa politique de non conservation des logs) est accessible pour seulement 2,75€ par mois.

Ă€ ce prix, vous aurez accès au plus grand rĂ©seau VPN du monde. Ă€ l’heure oĂą nous Ă©crivons cet article, CyberGhost couvre 90 pays avec plus de 6 300 serveurs. Ses applications sont simples Ă utiliser et elles sont parfaitement traduites en français. MĂŞme les moins anglophones pourront en profiter sans problème.

L’offre du VPN CyberGhost Ă 2,75€ par mois est disponible si vous souscrivez Ă l’offre sur 12 mois, avec en bonus 6 mois gratuits. Au final, cela reprĂ©sente une rĂ©duction immĂ©diate de 77% puisque vous ne payerez que 49,50€ (au total) au lieu de 215,82€ pour une mĂŞme durĂ©e.

C’est certes un peu plus cher que Surfshark, mais vous aurez accès Ă beaucoup plus de serveurs, Ă un support client 24/7 en français et vous parviendrez Ă dĂ©bloquer Ă©normĂ©ment de plateformes de streaming. Du cĂ´tĂ© de la sĂ©curitĂ©, CyberGhost vous protègera avec son chiffrement AES 256 bits et son Kill Switch pour parer Ă tout risque de dĂ©faillance de son Virtual Private Network.

Saisir l’offre CyberGhost

Pour tout savoir de CyberGhost, nous vous invitons Ă consulter notre avis et test complet ici. Si vous avez besoin d’un autre retour, vous pouvez regarder le test de CyberGhost rĂ©alisĂ© par nos confrères d’iPhon. Pour souscrire Ă son offre et profiter de 45 jours satisfait ou remboursĂ© en plus des 77% de rĂ©duction, rendez-vous dès Ă prĂ©sent sur son site officiel.

NordVPN : 3,11€ mensuel

Enfin, la troisième promotion VPN qui se termine très bientĂ´t est celle de NordVPN. Très connu grâce Ă ses nombreuses publicitĂ©s, mais Ă©galement pour son service de premier rang, NordVPN est d’ordinaire un VPN dans le haut du panier pour ses prix Ă©levĂ©s.

Avec sa promotion spĂ©ciale, son prix devient beaucoup plus intĂ©ressant puisque l’abonnement 3 ans n’est « que » Ă 3,11€ par mois. Cela revient Ă 111,82€ en tout (Ă payer en une fois pour la formule sur 3 ans) au lieu de 383€.

Cette offre est donc très intĂ©ressante, surtout qu’elle est assortie d’une garantie de remboursement de 30 jours. Par consĂ©quent, vous ne prenez aucun risque en vous engageant directement sur une longue pĂ©riode. Si vous regrettez votre choix après votre test, vous pouvez faire un petit mail au support client et vous serez intĂ©gralement remboursĂ©.

Sachez que si vous trouvez l’offre 3 ans trop chère, l’offre 2 ans est aussi disponible et, grâce Ă notre code promo « pcitron » vous n’en aurez que pour 3,30€ par mois soit 79,21€ au total.

NordVPN dispose, depuis quelques mois, d’un nouveau protocole maison appelĂ© NordLynx qui offre d’excellentes vitesses et une parfaite sĂ©curitĂ©. Vous pourrez ainsi naviguer anonymement sur internet et dĂ©bloquer des contenus gĂ©o-restreints dans plus de 60 pays diffĂ©rents.

Pour saisir cette offre, c’est par ici :

Saisir l’offre NordVPN