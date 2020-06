Bon plan VPN : ce dimanche, voici 3 (vraies) pépites qui expirent 🔥

Si vous pensiez que les VPN étaient destinés seulement aux geeks, vous avez tort. Ces logiciels sont indispensables pour toutes les personnes qui naviguent sur le web de façon moins régulière. Et pour cause, les VPN possèdent un réseau privé capable de garantir une navigation anonyme et sécurisée, sans exposer vos données.

Les VPN peuvent aussi vous faire profiter de tous les contenus web oĂą que vous soyez en masquant votre localisation physique et en la modifiant. En rĂ©sumĂ©, ce sont des outils complets qui sont très faciles Ă utiliser (du moins, ceux que nous avons choisi ci-dessous). Pour couronner le tout, il y a quelques VPN qui sortent du lot avec un service d’excellente qualitĂ© avec un prix très compĂ©titif.

Notre prĂ©fĂ©rĂ© ? CyberGhost VPN. Vous pouvez d’ores et dĂ©jĂ le dĂ©couvrir ici :

CyberGhost VPN à 2,64€ / mois

La première offre « choc » pour ce week-end est celle de CyberGhost VPN. Pour moins de 3€ / mois, vous bĂ©nĂ©ficierez de toutes les fonctionnalitĂ©s premium de ce VPN et d’une sĂ©curitĂ© renforcĂ©e sur vos appareils. Pour vous procurer ce VPN Ă un tarif si bas, vous devrez vous engager sur une pĂ©riode de 3 ans. CyberGhost ajoute 2 mois offerts en plus pour votre fidĂ©litĂ© (soit une protection pendant 38 mois au total). Notez que votre souscription est Ă©ligible Ă la garantie de remboursement de 45 jours.

Le VPN CyberGhost a la particularitĂ© de proposer une application très pratique qui fonctionne sur divers supports et les principaux OS (iOS, macOS, Windows, Android). CyberGhost inclut jusqu’Ă 7 connexions simultanĂ©es pour que vous puissiez en faire profiter vos proches.

En optant pour ce VPN, vous aurez accès à plus de 6 400 serveurs dans 90 pays qui vous offriront une navigation sécurisée et modifieront votre géo-localisation en un clic. Pour débloquer les plateformes de VOD, vous pourrez compter sur les serveurs de CyberGhost dédiés au streaming. Si vous faites partie des internautes qui utilisent des logiciels de téléchargement, vous pourrez vous connecter à CyberGhost VPN pour garantir une connexion anonyme et intraçable.

Pour info, nous utilisons le VPN CyberGhost depuis 3 ans, et nous n’avons jamais eu aucun souci. C’est une valeur sĂ»re, vous pouvez ĂŞtre tranquille lĂ -dessus. Pour en savoir plus sur lui, c’est par ici que ça se passe :

Surfshark est à 1,79€ par mois (!)

Si la pĂ©riode d’engagement de 3 ans proposĂ©e par CyberGhost vous semble trop longue, Surfshark est l’idĂ©al pour vous. Avec son offre spĂ©ciale, le VPN revient Ă 1,79€ / mois contre 9,89€ initialement. Cette rĂ©duction de 82% est une très bonne affaire. Pour un tel prix, vous devrez ĂŞtre prĂŞt Ă vous engager sur 24 mois, mais rassurez-vous votre achat est remboursable sous 30 jours au cas oĂą.

Malgré un réseau moins imposant que les VPN implantés depuis longtemps et un débit de connexion un peu plus lent, Surfshark est un VPN à considérer. Comme vous pouvez le voir dans notre avis sur lui, il nous a conquis.

Le VPN Surfshark propose une application simple à utiliser avec des fonctionnalités très abouties comme par exemple le Kill Switch, le CleanWeb ou encore le MultiHop. Avec ce VPN, vous avez la certitude de naviguer en toute sécurité grâce au chiffrement AES-256. En parallèle, il cache votre emplacement géographique pour préserver votre identité en ligne.

En vous laissant le choix parmi 63 localisations, il est en mesure de dĂ©bloquer de nombreux contenus bloquĂ©s, dont les plateformes de streaming ou les chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision lorsque vous rĂ©sidez Ă l’Ă©tranger.

Au niveau du nombre de connexions simultanĂ©es, Surfshark n’a rien Ă envier Ă ses rivaux. Il va mĂŞme plus loin en offrant des utilisations sur un nombre illimitĂ© d’appareils. Avec seulement un compte, vous pourrez donc Ă©quiper toute votre famille.

ExpressVPN : 6,67$ / mois

Si vous prĂ©fĂ©rez vous tourner vers un abonnement de plus courte durĂ©e, l’offre sur 12 mois d’ExpressVPN devrait vous plaire. En vous faisant bĂ©nĂ©ficier de trois mois gratuits supplĂ©mentaires et en appliquant une remise de 49%, ce sont 15 mois d’abonnement qui vous reviennent Ă 6,67$ / mois (soit 5,80€) au lieu du double en temps normal. Notez que votre achat est entièrement remboursable sous 30 jours.

ExpressVPN est souvent prĂ©sentĂ© comme le meilleur VPN de 2020 et ce n’est pas pour rien. Ce VPN haut de gamme met l’accent sur la rapiditĂ© et la stabilitĂ© de son application (mobile et ordinateur) quel que soit le système d’exploitation.

Avec ExpressVPN, vous aurez un accès illimitĂ© Ă plus de 3000 serveurs rĂ©partis dans 94 pays, soit davantage d’emplacements gĂ©ographiques que CyberGhost ou Surfshark. Il vous permet de simuler la position de votre choix sans mĂŞme devoir bouger de votre domicile et d’accĂ©der Ă des contenus hors frontières.

ExpressVPN vous accompagne Ă©galement Ă l’Ă©tranger. Il est terriblement efficace pour fonctionner dans tous les endroits du globe, y compris en Chine, un pays appliquant une censure stricte sur internet.

L’application ExpressVPN est utilisable sur 5 appareils en simultanĂ© et mĂŞme davantage si vous l’installer sur votre routeur. En cas de problème lors de l’installation, vous pourrez compter sur les conseils des Ă©quipes techniques ExpressVPN joignables 24 heures/24, 7 jours/7.

