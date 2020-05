Bon plan VPN : CyberGhost a (encore) baissé son prix 🔥

Les VPN font aujourd’hui beaucoup parler d’eux. Il faut dire que leur simplicitĂ© d’utilisation dĂ©concertante jumelĂ©e Ă de très nombreuses fonctionnalitĂ©s ont de quoi sĂ©duire plus d’un internet. Avec un logiciel VPN, il est par exemple possible d’accĂ©der Ă du contenu non disponible dans son pays (comme le catalogue US ou UK de Netflix, Hulu, HBO) ou bien d’accĂ©der aux contenus français quand vous voyagez.

Grâce au chiffrement de vos donnĂ©es et au masquage de votre adresse IP, un VPN permet aussi de naviguer sans risque et de manière anonyme. Si tous ces avantages vous interpellent et que vous n’avez pas encore de VPN, sachez que CyberGhost, l’un des meilleurs VPN du moment sort aujourd’hui une promotion exceptionnelle. En effet, le prix de son abonnement 2 ans baisse de 79% pour atteindre 2,75€ par mois Ă peine. En prime, 2 mois offerts vous sont ajoutĂ©s.

Pourquoi cette offre est irrésistible ?

CyberGhost est un excellent fournisseur de VPN. Très simple d’utilisation, il s’installe aussi bien sur Windows, Mac, iPhone, Android et mĂŞme sur certaines SmartTV ou votre routeur.

Avec un seul abonnement à CyberGhost, vous pourrez utiliser le VPN sur 7 appareils connectés en même temps ; parfait si vous avez de nombreux appareils à protéger ou des amis avec lesquels vous souhaitez partager votre abonnement pour le rendre encore plus attractif.

Si l’offre CyberGhost d’aujourd’hui est immanquable, c’est parce que le prix atteint n’a jamais Ă©tĂ© vu auparavant. En effet, CyberGhost coĂ»te normalement 12,99€ par mois. Nous vous prĂ©sentions il y a quelques jours une offre sur son abonnement Ă 3 ans Ă 95€. L’offre d’aujourd’hui est encore plus intĂ©ressante puisque c’est son abonnement 2 ans qui est en promotion Ă seulement 2,75€ par mois. Cela reprĂ©sente une rĂ©duction considĂ©rable de 79%.

L’offre CyberGhost est très attractive puisque le prix total Ă payer est très nettement en dessous de ses concurrents comme ExpressVPN Ă 95€ (pour 15 mois) ou NordVPN Ă 111€. Cerise sur le gâteau, 2 mois gratuits additionnels vous sont ajoutĂ©s. Cela fait alors 26 mois pour seulement 66 euros, soit en rĂ©alitĂ© seulement 2,53€ / mois, un prix tout juste imbattable !

C’est donc, Ă l’heure actuelle, clairement la meilleure offre du moment.

En l’occurence, pour seulement 2,75€ par mois, vous avez :

Accès à 6 400 serveurs dans 89 pays

7 connexions simultanées

Possibilité de débloquer Netflix US, UK, CA ou même Amazon Prime Video US

Possibilité de télécharger sans risque

Protection parfaite pour vous protéger sur internet et vous rendre anonyme

Support client 24/7/365 qui vous répond même en français

Les avantages ne manquent pas pour rendre cette promo CyberGhost VPN irrésistible.

Comment fonctionne le VPN CyberGhost ?

On vous dit que CyberGhost est très simple d’utilisation. Si vous n’y connaissez vraiment rien aux VPN, peut-ĂŞtre qu’une petite explication est nĂ©cessaire.

CyberGhost VPN est un logiciel que vous allez pouvoir installer en 1 minute chrono sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Voyez cela comme n’importe quelle autre application. Par exemple, sur votre iPhone, il s’installera de la mĂŞme manière que vous installeriez Facebook, Whatsapp ou Instagram.

Une fois installĂ©, vous devrez alors vous authentifier puis vous n’aurez plus qu’Ă choisir un serveur auquel vous connecter dans la liste. Avec le VPN CyberGhost, plus de 6000 serveurs sont disponibles et, en un clic, vous pourrez vous connecter Ă ces serveurs.

Vous voyez ci-dessous un screenshot que nous avons fait depuis l’application Mac du VPN CyberGhost oĂą vous voyez certains des nombreux pays disponibles ainsi qu’un bon aperçu de l’application qui est parfaitement traduite en français.

La connexion à ces serveurs entraînera automatiquement le chiffrement de vos données et le changement de votre adresse IP. Concrètement, vous ne vous rendrez compte de rien, tout se fait en 2/3 secondes durant la connexion au VPN, et vous naviguerez ensuite avec une nouvelle adresse IP et avec vos données totalement chiffrées.

Ainsi, vous pourrez commencer à profiter de tous les avantages du VPN que nous vous invitons à découvrir ici et ce, à un prix vraiment imbattable avec cette promotion spéciale CyberGhost qui a été dévoilée ce jeudi.

45 jours pour vous convaincre, sinon, vous êtes remboursés !

CyberGhost croit énormément en son produit, et à juste titre selon nous. Cependant, si, pour une raison ou une autre, vous ne seriez pas séduits par le VPN de CyberGhost, vous pourrez demander un remboursement intégral, et ce, pendant une durée de 45 jours.

Cela signifie que si vous achetez son VPN aujourd’hui, vous pourrez l’utiliser pendant 45 jours et demander votre remboursement au tout dernier moment, sans condition ni justificatif nĂ©cessaire. Le remboursement est absolument sans condition et vous serez remboursĂ©s en quelques jours au maximum (si vous en faites la demande).

Pour obtenir le remboursement, rien de plus simple : rendez-vous sur le site officiel de CyberGhost, cliquez en bas Ă droite de votre Ă©cran pour lancer le chat en ligne, faites votre demande, renseignez votre adresse e-mail avec laquelle vous avez souscrit Ă l’abonnement, et le tour est jouĂ©. Pour dĂ©couvrir cette nouvelle offre de VPN CyberGhost, c’est ici :

Si CyberGhost n’a pas rĂ©ussi Ă vous convaincre, vous pourrez peut-ĂŞtre trouver un autre fournisseur qui vous convient davantage dans notre comparatif des meilleurs VPN de 2020.