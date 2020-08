Bon plan VPN : CyberGhost (re)casse les prix, deal exclusif

À l’heure où les VPN font de plus en plus parler d’eux, CyberGhost frappe très fort avec une promotion que vous ne devrez pas louper. Cet excellent VPN, qui permet de se sécuriser sur internet (navigation anonyme) mais aussi de débloquer des chaînes TV étrangères voit son prix chuter de 77%.

Nous utilisons CyberGhost depuis des années, ce VPN est tout simplement… excellent.

Trois raisons de prendre l’offre CyberGhost VPN

Le VPN CyberGhost compte aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs qui peuvent accéder à ses 6 000 serveurs répartis dans 89 pays. En installant le logiciel CyberGhost sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou Smart TV Android, vous pourrez bénéficier de très nombreux avantages. Ci-dessous, quelques-unes des utilisations les plus en vogue.

CyberGhost vous permet de changer d’adresse IP et ainsi de modifier virtuellement votre localisation sur internet. Par exemple, si vous souhaitez débloquer les chaînes TV américaines ou le catalogue US de Netflix, vous aurez besoin d’une adresse IP américaine. C’est ce que CyberGhost peut vous offrir en un clic à peine. Il en va de même pour 88 autres pays auxquels vous pourrez vous connecter.

Lorsque vous vous connectez à un serveur du VPN CyberGhost, l’application VPN chiffre automatiquement vos données en ligne, vous protégeant ainsi de toute personne mal intentionnée qui voudrait vous pirater sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Aussi, ce chiffrement empêchera l’espionnage des FAI, des agences de renseignement ou même du gouvernement.

Enfin, les adeptes de téléchargement torrent apprécieront tout particulièrement CyberGhost qui permet de télécharger sans risque grâce à la nouvelle adresse IP qu’il attribue à ses utilisateurs. Puisque le logiciel CyberGhost ne conserve aucun log, aucune trace de vos activités (téléchargements) ne pourra être conservée. Si un tiers des français ont été séduit par les VPN, c’est parce qu’ils offrent une série d’avantages non négligeables pour se protéger sur le web.

2,75€ / mois, un prix inédit chez CyberGhost

Alors que certains fournisseurs de VPN sont proches de 10€ mensuel, CyberGhost frappe extrêmement fort avec cette promotion inédite de 77% sur son abonnement 1 an. Quand on sait que c’est aussi l’un des VPN les plus premium du marché, cette formule spéciale ne doit pas être loupée. CyberGhost offre le plus grand réseau de serveurs du monde, vous ne verrez aucune grosse baisse de vitesse de connexion.

Pour profiter de cette offre spéciale, vous devrez vous engager sur 18 mois (1 an et 6 mois gratuits). Cela représente aussi un total de 49,50€ à payer en une seule fois. Si l’on compare à d’autres VPN concurrents dont les prix pour cette même période sont proches des 200€, il n’y a vraiment plus aucune raison d’hésiter. C’est d’autant plus séduisant qu’il offre une période d’essai (cf plus bas) qui ne vous engage en rien. Vous pouvez tester sans risque et vous convaincre de la qualité du VPN CyberGhost.

Sachez par ailleurs qu’un seul abonnement à CyberGhost permet d’utiliser le VPN sur 7 appareils en même temps. Vous pourrez donc l’utiliser sur votre ordinateur, votre tablette, smartphone, Smart TV, tout cela en même temps. Si vous voulez sécuriser toute votre famille, c’est également possible.

Enfin, CyberGhost VPN dispose d’une garantie de remboursement de 45 jours qui sécurisera votre achat de logiciel. Si vous hésitez encore, cette dernière devrait vous rassurer. Le remboursement est sans condition et extrêmement rapide. Pour l’obtenir, contactez simplement le support client via le chat en ligne disponible 24/7 en français.

