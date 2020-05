Bon plan VPN : l’offre (choc) CyberGhost expire dans moins de 24h

Le fournisseur de VPN CyberGhost a lancé, il y a quelques jours, une promotion extrêmement intéressante avec 80% de réduction sur son abonnement 2 ans. Ce dernier, alors à un prix imbattable de 2,53€ par mois (pour un engagement 24 mois + 2 mois offerts) est sur le point d’expirer.

En effet, cette offre est valable uniquement jusqu’au 21 mai à 14h00 heure de Paris. Nous avons contacté le fournisseur pour savoir si elle serait prolongée, et la réponse est non. C’est donc vraiment le dernier moment pour profiter de cette promotion chez l’un de nos VPN favoris.

Saisir l’offre CyberGhost

CyberGhost, le VPN pour tous vos besoins

Si vous ne savez pas ce qu’est un VPN, nous vous invitons à lire cet article ou à voir tous les avantages des VPN ici. Pour faire simple, un VPN, comme CyberGhost, est un logiciel qui s’installe sur ordinateur, tablette et mobile et qui permet de changer facilement d’adresse IP et de chiffrer vos données.

En faisant cela, vous pourrez naviguer de manière anonyme, vous protéger des personnes malveillantes sur internet, mais également télécharger des torrents sans risque, débloquer tous les sites et les applications ou accéder à des contenus en ligne non disponibles dans votre pays.

Par exemple, si vous voulez accéder au chaînes américaines, allemandes, australiennes, anglaises ou canadiennes depuis la France, cela sera possible avec CyberGhost. Il en va de même pour les chaînes françaises lorsque vous êtes à l’étranger. C’est un bon moyen d’accéder à des catalogues plus large en toute simplicité depuis chez soi. C’est le même principe avec les plateformes de streaming comme le géant Netflix : vous pouvez accéder à tous les catalogues de partout dans le monde (dont le catalogue américain, qui est mieux fourni).

Est-ce compliqué d’utiliser CyberGhost ?

Ce qui fait la force du VPN CyberGhost, en plus de sa tarification imbattable jusqu’à demain 14h00, c’est sa très grande simplicité d’utilisation. Pas besoin d’être un pro, tout est on ne peut plus simple et intuitive.

En 60 secondes maximum, vous aurez installé l’application, vous vous serez connectés et vous pourrez commencer à l’utiliser sur votre tablette, smartphone ou ordinateur. Cerise sur le gâteau, un seul abonnement à CyberGhost permet d’utiliser le VPN sur 7 appareils en même temps. Pas besoin de choisir entre votre smartphone et votre ordinateur, les 2 peuvent être protégés en même temps !

Pour utiliser CyberGhost, il suffit de choisir un pays dans leur très large liste ( + de 6000 serveurs dans 90 pays) et vous connecter en un click. En vous connectant, vous obtiendrez une nouvelle adresse IP et vous pourrez alors naviguer de manière 100% anonyme en vous localisant fictivement dans un autre pays.

La promo CyberGhost à 2,53€ / mois

CyberGhost est un excellent fournisseur de VPN. Il devient encore meilleur avec cette promotion qui expire demain à 14h00.

En effet, son abonnement 2 ans chute de 80% à 2,53€ par mois au lieu de 12,99€ / mois normalement. Pour profiter de cette promotion, vous devrez payer 66€ en une fois. Vous aurez alors 2 ans de protection CyberGhost et 2 mois gratuits en plus vous sont encore ajoutés.

Si on fait le calcul, on réalise alors que son prix mensuel est encore plus attractif. À 66€ pour 26 mois, cela fait seulement 2,53€ par mois, un prix imbattable par rapport à la qualité du service offert.

Quand bien même vous ne seriez pas convaincus par son VPN, vous pourrez demander un remboursement pendant une période allant jusqu’à 45 jours. En effet, CyberGhost dispose d’une garantie de remboursement sans condition de 45 jours. Si au bout de 44 jours, vous souhaitez demander le remboursement, c’est parfaitement possible et vous obtiendrez un remboursement complet.

Pour profiter de cette promo CyberGhost qui expire très bientôt, c’est ici :

