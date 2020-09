Bon plan VPN : les 3 pépites à ne pas rater ce WE 🔥

Ces dernières années, les logiciels VPN ont envahi le marché. Ces outils délivrent une sécurité dans tous les domaines sur l’ensemble des équipements reliés à internet : ordinateurs, tablettes, smartphones, Smart TV et boîtiers connectés. De plus, ils élargissent l’accès au web en contournant les géo-blocages instaurés par certains services (streaming, banques, jeux en ligne…).

Vous n’avez pas encore franchi le cap des VPN ? Nous avons passé en revue les meilleures offres disponible en ce week-end du 11 septembre et 3 intervenants se distinguent très nettement. CyberGhost, Surfshark et NordVPN affichent des tarifs très bas assortis de conditions d’achat attractives. Certains vont même jusqu’à offrir 12 mois gratuitement ou 45 jours de garantie.

La meilleure des trois offres, c’est incontestablement CyberGhost VPN :

Découvrir l’offre CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, un rapport qualité prix optimal

Le VPN CyberGhost arrive en tête des meilleures offres avec un abonnement d’une durée de 18 mois accessible à seulement 49,50€ (contre 215,82€ en temps normal), soit 2,75€ lorsqu’on ramène le tarif remisé sur un mois. Avec la promotion CyberGhost, vous faites donc une économie de 166,32€ sur un logiciel réputé pour être très premium.

Pour en venir à son offre, CyberGhost VPN met à disposition de ses utilisateurs une navigation Internet sécurisée et anonyme dès son activation. Des connexions via plus de 6 200 serveurs sont possibles grâce à son réseau étendu couvrant plus de 90 pays. En plus de brouiller votre emplacement pour préserver votre identité, vous serez en mesure d’en changer en un clic afin d’accéder à des contenus du monde entier.

L’application CyberGhost fait le plein d’options en proposant des serveurs dédiés au streaming et au téléchargement qui facilitent grandement l’accès à ce type de services. Ses serveurs optimisés incluent des vitesses de pointe et une connexion ultra fluide vous permettant de regarder la télévision française à l’étranger ou d’accéder à Netflix USA depuis la France.

On retrouve également une protection contre les programmes malveillants, un adblock et une prise en charge sur plusieurs supports dont les Smart TV et le Fire TV Stick. En souscrivant à l’offre CyberGhost VPN, vous ne prenez aucun risque : il y a une garantie de remboursement sous 45 jours si vous n’êtes pas satisfait. Par ailleurs, un seul abonnement permet d’installer le logiciel sur 7 appareils en parallèle.

Découvrir l’offre CyberGhost VPN

Surfshark VPN, un bonus de 12 mois gratuits

Après CyberGhost, c’est au tour de Surfshark de vous faire craquer avec son offre 12 mois + 12 mois gratuits. Ce VPN est facturé 50,16€ pour 24 mois d’utilisation, une somme qui équivaut à 2,09€ par mois au lieu de 10,95€ hors remise. Au bout du compte, vous réalisez 212,64€ d’économies.

Vous aurez le temps de tester le VPN Surfshark avant de prendre la décision de vous engager car l’offre est garantie pendant 30 jours et vous serez intégralement remboursé en cas d’insatisfaction. Surfshark protège vos appareils connectés en chiffrant tout leur trafic entrant et sortant via l’algorithme AES-256. Un anonymat supplémentaire est apporté grâce au camouflage de votre adresse IP.

Surfshark possède plus de 1 700 serveurs pour vous relier à Internet de façon sécurisée et une couverture dans 63 pays. Dans ce cadre, vous pourrez simuler un tas de localisations différentes et accéder à des contenus bloqués dans votre région. Bien entendu, ce n’est pas autant que les 90 pays de CyberGhost mais Surfshark est un jeune prestataire et il élargit son réseau petit à petit.

L’application Surfshark embarque des fonctionnalités additionnelles qui renforcent son dispositif de sécurité comme son bloqueur de malwares, son Kill Switch et son extension VPN très bien pensée sur Mozilla Firefox et Google Chrome. Au final, il va au delà de son VPN et s’impose comme une solution de cybersécurité complète.

Ce VPN est compatible sur les plateformes macOS, Windows, iOS, Android et Linux. Sachez également qu’un compte Surfshark permet de couvrir un nombre d’appareils illimités en même temps.

Découvrir l’offre Surfshark VPN

NordVPN, un abonnement 2 ans très bon marché

NordVPN est un des VPN les plus réputés et populaires dans le monde. D’ordinaire, ses tarifs sont loin d’être aussi intéressants qu’aujourd’hui. En effet, son abonnement 2 ans passe à 79,21€ (au lieu de 215,25€), soit un coût mensuel de 3,30€ seulement. Ce deal exclusif est accompagné d’une garantie « Satisfait ou Remboursé » de 30 jours qui vous permet de réaliser votre achat sans le moindre stress.

Avec NordVPN, un chiffrement dernière génération est appliqué à vos données personnelles et activités en ligne qui demeurent ainsi confidentielles. Pour bénéficier de ce canal sécurisé, il suffit d’établir une connexion via une de ses machines distantes. Le fournisseur rassemble 5 566 serveurs situés dans 59 pays du monde et il compte 2 036 serveurs rien qu’aux USA.

L’application NordVPN intègre des fonctionnalités très utiles au quotidien comme le fait de pouvoir débloquer la plateforme de streaming Netflix et ses différents catalogues.

NordVPN est doté d’un Double VPN qui chiffre les informations sensibles à deux reprises et de serveurs Onion Over VPN pour accéder au darknet en préservant votre anonymat.

Enfin, NordVPN est utilisable sur la plupart des supports : ordinateurs, tablettes, mobiles et Smart TV Android. Un compte chez NordVPN permet de couvrir jusqu’à six appareils simultanément. Vous pourrez donc aisément protéger la totalité de vos appareils.

Découvrir l’offre NordVPN