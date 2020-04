Bon plan VPN : NordVPN à -70%, ça se ne rate (vraiment) pas 🔥

NordVPN est une vraie référence sur le marché mondial des logiciels de VPN. Cet excellent fournisseur de VPN vous assure non seulement une sécurité sans faille sur internet, mais offre également une multitude d’avantages très précieux. On pense notamment au fait de pouvoir regarder les contenus non disponibles dans votre pays ou encore au fait de pouvoir débloquer tous les sites sans exception.

Ce VPN, qui est connu pour être très premium, brade ses prix en ce jour avec une promotion éclair de -70% sur son abonnement 3 ans. Avec un code promo que nous avons négocié en exclusivité pour nos lecteurs, vous pouvez également profiter de 68% de remise sur l’abonnement NordVPN sur 2 ans. Comme vous pouvez le voir sur leur site internet, l’offre se finit dans quelques heures :

Saisir l’offre NordVPN

NordVPN, le meilleur VPN

La société NordVPN propose un VPN très simple à prendre en main avec une installation qui se fait en moins de 1 minute chrono (y compris pour les plus novices). Une fois le VPN installé sur votre appareil électronique (ordinateur, tablette ou mobile), vous pourrez vous connecter à plus de 5 000 serveurs, à travers 59 pays.

En vous connectant à ces serveurs de NordVPN, vous allez alors automatiquement chiffrer vos données pour assurer votre sécurité et votre anonymat sur internet. Mais ce n’est pas tout ! En effet, la connexion à ces serveurs vous donne aussi une adresse IP différente. Si, par exemple, vous voulez avoir une adresse IP américaine pour regarder Netflix US (qui offre bien plus de contenu que le catalogue français), c’est possible avec la solution NordVPN. En un clic, vous aurez votre adresse IP aux USA et vous pourrez accéder au contenu qui n’est normalement disponible que là-bas !

Cela s’applique pour toutes les chaînes que vous ne pouvez pas regarder depuis la France, mais également aux chaînes TV françaises lors de vos déplacements à l’étranger. Aussi, les fans de téléchargement pourront faire du P2P sans risque grâce à ce VPN qui crypte et cache votre adresse IP actuelle.

Pour tout savoir sur NordVPN, vous pouvez lire notre test complet ici. Pour ceux qui veulent franchir le pas et saisir cette promo, c’est par ici :

Visiter NordVPN

Ces offres à moins de 3,30€ / mois

Aujourd’hui, ce n’est pas une offre promo NordVPN que nous souhaitons vous présenter, mais bien deux. En effet, en plus de sa promo de 70% sur son abonnement 3 ans, faisant tomber le prix de 382,87€ à 111,82€ (3,10€ par mois), nous avons aussi réussi à négocier avec le fournisseur NordVPN une promotion sur son abonnement 2 ans.

Ce dernier tombe alors à 79,21€ au lieu de 255,25€. Cela représente un prix très raisonnable de 3,30€ par mois. Alors oui, c’est un peu moins avantageux (d’un point de vue mensuel) que l’offre 3 ans, mais vous aurez à payer seulement 79,21€ (pour deux ans) au lieu de 111,82€ (pour trois ans). Quel que soit le VPN que vous choisirez, il faudra toujours régler l’intégralité de son achat au moment de la commande, quelle que soit la durée d’engagement.

Afin de bénéficier de cette offre exclusive Presse-citron sur l’abonnement deux ans, vous aurez simplement à utiliser le code promo « pcitron ». Normalement, la promotion est automatiquement appliquée sur l’abonnement 2 ans en cliquant sur le lien officiel ici :

Utiliser le code promo

À ce faible prix, vous pourrez utiliser NordVPN sur 6 appareils en même temps. Installez le sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, et partagez les connexions restantes avec des amis ou des membres de votre famille. Si NordVPN recense au total plus de 12 millions d’utilisateurs à travers le monde, c’est parce que le fournisseur de VPN est l’un des plus compétitifs au niveau du rapport qualité prix.

Si, pour une raison ou une autre, le code promo que nous vous avons indiqué n’est pas appliqué, vous pourrez le renseigner vous même juste en dessous de « Prix total ». Notez bien que ce code promo s’applique à l’abonnement 2 ans uniquement. L’autre promotion en cours de 70%, valable sur l’abonnement 3 ans, ne nécessite pas que vous renseigniez ce code promotionnel.

Nous ne pouvons que vous inviter à profiter des 30 jours « satisfait ou remboursé » chez NordVPN afin de tester par vous-même son excellent service sans risque. Si il ne vous convainc pas, et que vous préférez un autre fournisseur de notre comparatif VPN, vous pourrez à tout moment exiger votre remboursement complet !

Ci-dessous, l’application NordVPN sur Mac avec une partie des nombreux serveurs auxquels vous pouvez vous connecter en un clic.