Bon plan VPN : NordVPN en (forte) baisse avec ce code pour nos lecteurs

En 2020 plus que jamais, les VPN sont très plébiscités par les français. C’est environ un tiers d’entre eux qui utilisent ce logiciel de manière régulière, que ce soit dans un usage privé ou dans le milieu professionnel. Ces logiciels de cybersécurité que l’on peut installer sur un ordinateur, tablette ou un smartphone, offrent une série d’avantages séduisants.

Ils permettent par exemple de naviguer anonymement sur le web, de débloquer des contenus vidéo non-disponibles dans sa région géographique (ex : France) ou encore de réaliser des économies sur ses achats en ligne. Parmi les VPN les plus réputés (et connus) au monde, NordVPN propose un service de grande qualité.

Pour nous lecteurs, nous avons réussi à négocier un code promo exclusif, qui n’est valable que jusqu’à ce soir minuit. Vous pouvez ainsi faire une économie assez colossale sur son offre de base. Il faudra rentrer le code « pcitron » dans le champ dédié pour profiter de cette remise exclusive de 68%.

Pour activer ce code NordVPN, c’est ici :

Saisir l’offre NordVPN

NordVPN, un VPN complet et sécurisé

NordVPN est un logiciel VPN qui est utilisé par des millions d’internautes dans le monde. Il s’agit d’une application que vous installez sur votre appareil (Mac, Windows, iOS et Android…) et qui vous permet de changer votre adresse IP. Quel intérêt à cela ? Il vous permettra de changer virtuellement votre localisation et ainsi d’accéder à des contenus limités. De cette manière, vous serez aussi caché de toute tentative de surveillance.

Imaginez que vous vouliez regarder des films ou des séries uniquement disponibles sur Netflix USA. Avec le VPN NordVPN, vous allez pouvoir changer votre adresse IP pour une IP américaine et ainsi débloquer le catalogue américain de Netflix. Il en va de même pour les chaînes TV de plein de pays qui sont indisponibles en France, mais qui grâce à ce changement d’adresse IP deviennent accessibles. Attention, tous les VPN ne permettent pas de débloquer Netflix – c’est donc un détail qui fait que NordVPN est très demandé.

Mais NordVPN ne vous servira pas qu’à débloquer des contenus géo-restreints. En effet, cet éditeur de VPN est également excellent pour assurer votre anonymat lors du téléchargement de torrent, pour débloquer des sites bloqués (à l’école, sur votre lieu de travail ou à l’hôtel,…) ou encore pour contourner la censure dans les pays censurés comme la Russie, la Turquie, la Chine ou l’Iran.

Grâce à son protocole maison NordLynx, NordVPN assure à ses utilisateurs d’excellentes vitesses de navigation, streaming et téléchargement. Ce critère est vraiment très important dans votre recherche du meilleur VPN. Le dernier critère hautement important pour un VPN est sa confidentialité. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que NordVPN est ultra fiable sur ce point. Il ne conserve aucune information (no log), il ne saura donc pas quel contenu vous aurez visité via son service. C’est également le cas pour votre FAI, qui n’aura strictement aucune idée de ce que vous aurez fait.

Avec son logiciel VPN, NordVPN offre toute une solution de cybersécurité. Si maintenant vous voulez encore l’étoffer, l’éditeur offre des options que vous pouvez rajouter (facultatif) dans votre panier. Parmi elles, on retrouve par exemple le gestionnaire de mots de passe NordPass, ou encore le stockage cloud NordLocker. Ce sont deux outils qui pourront vous offrir un maximum de protection pour des besoins plus spécifiques.

Une offre spéciale pour Presse-citron à -68%

Si l’un de ces (nombreux) avantages vous intéresse, sachez que vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction spéciale grâce à notre code promo que nous avons négocié avec NordVPN.

En utilisant le code « pcitron » sur le site de NordVPN (via le lien ci-dessous), vous aurez 68% de réduction immédiate sur sa formule 2 ans. Au lieu de payer 255€ sans la réduction, vous vous en sortirez pour 79€ seulement. Vous aurez alors 2 ans de protection grâce à ce VPN performant, tout en bénéficiant d’une sécurité maximale.

Pour activer le coupon, c’est par ici :

Saisir l’offre NordVPN

Cette offre à 3,30€ par mois est d’autant plus pertinente quand on sait que ses concurrents directs (comme ExpressVPN) sont 2x plus chers. Encore une fois, si vous voulez prétendre à ce code promo NordVPN, il faudra être rapide puisque le deal se termine déjà à minuit.

Enfin, sachez que tout abonnement à NordVPN vous offre une utilisation simultanée sur 6 appareils. Cela veut dire que vous pourrez protéger jusqu’à 6 appareils en même temps avec ce logiciel. Si vous voulez protéger tous vos appareils électroniques ou ceux de votre famille, c’est une formule tout-en-un.

Afin d’assurer vos arrières, NordVPN met également à votre disposition une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n’êtes pas satisfait par son service lors de votre essai, un simple message au support client vous permettra d’obtenir un remboursement intégral. Le VPN n’est pas regardant, vous pouvez très facilement annuler sans avoir à vous justifier.

Si vous hésitez encore et avez besoin de plus d’informations sur l’outil NordVPN avant de passer à l’acte, vous pouvez trouver notre avis et test complet de NordVPN ici.