Bon plan VPN : pourquoi CyberGhost a un deal ahurissant 🔥

Alors que les VPN font l’unanimitĂ© auprès d’une large partie de la population mondiale (et de plus d’un tiers des Français), beaucoup d’internautes ne sont pas encore au courant des avantages de ces logiciels. En effet, les VPN permettent de vous protĂ©ger efficacement face aux dangers d’internet : vols de donnĂ©es, revente d’informations personnelles, espionnage, etc.

Outre l’aspect sĂ©curitaire, les VPN rĂ©alisent quelques prouesses technologiques en dĂ©bloquant plusieurs contenus censurĂ©s ou inaccessibles dans certaines zones gĂ©ographiques comme les chaĂ®nes TV. Pour ce faire, ils modifient l’adresse IP et gĂ©nèrent une localisation « virtuelle » pour leurs utilisateurs en quelques secondes. Bref, c’est tout internet qui est Ă votre portĂ©e sans bouger de chez vous.

Si les fonctionnalitĂ©s des VPN vous ont donnĂ© envie, sachez que nous avons dĂ©gotĂ© une offre quasiment imbattable ce week-end. C’est CyberGhost, un VPN qui bat les plus grands du marchĂ© comme NordVPN, qui avance une rĂ©duction de 80% pour un abonnement qui revient donc Ă 2,64€ par mois. On est bien loin des 12,99€ par mois par dĂ©faut, c’est tout simplement extra.

Pour dĂ©couvrir la formule spĂ©ciale de CyberGhost VPN, c'est par ici :

Pourquoi CyberGhost est le VPN idéal ?

Le VPN CyberGhost a plusieurs points forts, Ă commencer par son infrastructure gigantesque qu’aucun intervenant ne parvient Ă concurrencer. Ă€ ce jour, il possède plus de 6 500 serveurs rĂ©partis dans 90 pays du monde. Avec une dizaine d’annĂ©es d’anciennetĂ©, Cyberghost n’a jamais Ă©tĂ© rejoint par ses 300 concurrents sur le marchĂ©. Sans surprise, il compte aussi plus de 10 millions d’utilisateurs Ă son actif.

Grâce Ă ce panel de machines distantes, vous pouvez obtenir une localisation dans de nombreux lieux et dĂ©bloquer plusieurs sites internet non accessibles Ă cause de votre emplacement gĂ©ographique rĂ©el. Les sites gĂ©o-restreints sont nombreux. La plupart du temps, il s’agit de contenus audiovisuels comme les plateformes de streaming et chaĂ®nes TV. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le VPN CyberGhost est la solution parfaite pour regarder la tĂ©lĂ©vision française depuis l’Ă©tranger.

Comme vous pouvez le voir sur l’aperçu de l’application CyberGhost ci-dessus (version pour ordinateur), le VPN propose des serveurs dĂ©diĂ©s au tĂ©lĂ©chargement en P2P et au streaming sans aucune limite de bande passante. Pour accĂ©der Ă de nouveaux films et sĂ©ries Netflix, il vous suffit de choisir le serveur adaptĂ© puis de vous rendre sur la plateforme depuis votre compte. Par exemple, en vous connectant au site Netflix depuis les États-Unis « virtuellement », vous aurez alors accès Ă l’intĂ©gralitĂ© de la bibliothèque amĂ©ricaine sans avoir Ă payer plus.

Le VPN CyberGhost est un outil complet qui vous fournira Ă©galement des niveaux de protection et de confidentialitĂ© hors pair. Dès qu’il est activĂ©, il chiffre vos donnĂ©es et masque votre adresse IP de façon Ă sĂ©curiser votre connexion Ă internet et votre anonymat pour que rien ne fuite. Que ce soient des pirates, votre FAI ou encore un gouvernement, personne ne pourra vous suivre. MĂŞme le VPN CyberGhost ne sait pas ce que vous faites sur ses serveurs.

Une formule à 2,64€, 45 jours de garantie

En ce moment, le tarif du VPN CyberGhost est très compĂ©titif grâce Ă une offre assez dĂ©concertante. Sa promotion concerne son abonnement 3 ans qui est facturĂ© 95€, soit 2,64€ par mois (au lieu de 12,99€), une diffĂ©rence de prix assez colossale. Alors que c’est un VPN parmi les plus premium du marchĂ©, aucun autre acteur de ce segment n’arrive Ă faire aussi bien.

En prime, le fournisseur ajoute 2 mois d’utilisation gratuits pour tous les nouveaux clients. Vous profiterez donc du service VPN sur plus de 3 ans et d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours. Cela vous donne un maximum de souplesse pour essayer le service CyberGhost sur tous vos appareils. Il est compatible sur tous les ordinateurs (Mac, Windows), les smartphones (iOS, Android) et bien d’autres encore.

Pour finir en beautĂ©, notez que l’application CyberGhost est disponible en français sur tous les appareils – tout comme le support client. Si vous avez la moindre question, vous pouvez solliciter le VPN pour obtenir une rĂ©ponse. Enfin, sachez que l’application est utilisable sur 7 appareils en parallèle avec un seul compte. IdĂ©al pour protĂ©ger tous vos appareils et le faire dĂ©couvrir Ă vos proches sans aucune frustration.

Pour dĂ©couvrir le VPN CyberGhost, c'est par ici :

