Bon plan VPN : Surfshark casse son prix (mais pas la qualité premium) 🔥

Les VPN inondent actuellement le marché de la sécurité sur le web et ce, pour une bonne raison : ils sont utiles et efficaces. Mais comment fonctionne exactement un VPN ? C’est très simple : il chiffre vos données automatiquement de manière à les rendre illisibles pour toute personne malveillante. Bien sûr, il change aussi votre adresse IP de manière à vous rendre 100% anonyme dans votre navigation. Tout cela, en un seul clic.

Au revoir les hackers et les pirates qui traquent vos données, vous pouvez naviguer l’esprit tranquille en optant pour un VPN (fiable). Pour vous donner accès à cette technologie qui est loin d’être si compliquée qu’elle en a l’air, le VPN Surfshark est un compromis idéal. Il allie sécurité optimale avec une tarification agressive.

Si vous ne le connaissez pas encore, il faut savoir que Surfshark est l’un des VPN les plus en vogue en ce moment. Avec un nombre d’appareils connectés disponibles en illimité, une assistance joignable 24h/24 et 7j/7 et ce à un prix défiant toute concurrence, il est le VPN à ne pas rater. Depuis quelques heures, sa nouvelle offre (2,11€ par mois) est un carton. Il est 2x moins cher que la concurrence.

Les avantages du VPN Surfshark

Qu’est ce qu’un bon VPN ? C’est bien entendu un VPN qui protège vos données et votre confidentialité lors de votre navigation, mais aussi un outil qui est simple à installer sur tous vos appareils électroniques. A l’heure où la majorité de vos démarches et de vos achats se fait sur internet, vous avez besoin que la sécurité de vos données soit garantie. C’est ce que fait justement Surfshark.

Non seulement, il chiffre vos données pour éviter le piratage (et il masque votre adresse IP de manière à vous rendre anonyme), mais il vous offre aussi bien plus que cela : un service complet. Il empêche les logiciels malveillants de vous toucher, tout comme les tentatives de phishing ou les publicités et trackers.

Surfshark dispose du meilleur système de cryptage du marchĂ© et votre connexion s’arrĂŞte lorsque vous n’êtes plus protĂ©gĂ© grâce Ă sa fonctionnalitĂ© « Kill Switch ». En plus de cette couverture optimale, le VPN Surfshark vous donne accès Ă 15 bibliothèques Netflix, pour votre plus grand plaisir. Autrement dit, vous pouvez profiter du catalogue de films Netflix US via ce simple logiciel (Ă condition que vous ayez un abonnement Ă Netflix France).

Le VPN Surfshark compte parmi les meilleurs logiciels VPN mondiaux et compte bien assurer votre sécurité digitale. Vous serez protégé dans plus de 60 pays de manière aussi complète que lorsque vous serez chez vous. Cette offre 100% optimale vous attend à prix cassé, et sans aucun compromis.

Le bon plan Surfshark Ă ne pas rater

En ce moment et ce pour une durée limitée, Surfshark vous propose une offre exclusive. Votre protection complète avec ce VPN est disponible avec une réduction immédiate de 81%. Cette formule vous permet de profiter des services 100% sécurisés de Surfshark en ne payant que 2,11€ par mois pour un abonnement d’une durée de 24 mois.

Cette promotion Surfshark vous permet d’économiser plus de 8€ chaque mois sur votre abonnement, en le faisant passer de 10,99€ à 2,11€. A ce prix là , votre sécurité n’a jamais été aussi simple à assurer, d’autant plus qu’un seul abonnement suffit pour couvrir tous vos appareils.

Avec Surfshark, le nombre de connexions simultanĂ©es est illimitĂ© – ce qui n’est pas le cas des concurrents (qui limitent Ă 5 ou 6 connexions). Autrement dit, vous pouvez Ă©quiper toute votre famille – voire vos amis. Cela ne vous coĂ»tera pas plus cher, cela vous permettra juste de mieux rĂ©partir le coĂ»t.

