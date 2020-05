Bon plan VPN : Surfshark passe sous les 2€ par mois (irrésistible)

Si vous avez des doutes sur la protection de vos données en ligne ou si vous avez déjà dû faire face à des blocages de site au moment de regarder une vidéo en streaming, le VPN comme Surfshark est clairement la solution.

En effet, les VPN permettent de sécuriser votre connexion et de masquer votre adresse IP très facilement afin de naviguer en total anonymat. Grâce aux logiciels VPN comme Surfshark, vous serez même en mesure de simuler une localisation dans un autre pays que le vôtre afin de débloquer les contenus que vous souhaitez, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

En 2020, le VPN le plus accessible au niveau du prix et des performances est Surfshark, et de loin. Il est réputé pour être le meilleur VPN pas cher. C’est assez fou de voir un logiciel de cette qualité être à ce prix. Avec la réduction qu’il applique pour ce long week-end férié en France, mieux vaut se ruer sur cette occasion. Si vous voulez en découvrir plus sur cette offre, c’est ici :

Surfshark, un VPN réputé pour sa fiabilité

Le VPN Surfshark est assez jeune mais son offre VPN est excellente à tous les niveaux – c’est franchement bluffant. Tout d’abord, Surfshark est un VPN no log, c’est-à-dire qu’il ne conserve aucun journal de connexion ni registre d’activités. Vous avez la garantie qu’aucune sauvegarde de vos données sur internet ne sera faite contre votre gré.

L’application Surfshark est également très bien conçue, de sorte que la prise en main s’effectue extrêmement rapidement. Son interface épurée laisse place à un bouton de connexion et une liste de plusieurs pays. N’importe qui, même le plus débutant sur le web, saura utiliser ce service. Le VPN Surfshark est accessible à tous, et on estime à 35% le nombre de français qui utilisent un tel service en ligne.

L’avantage majeur du VPN Surfshark est la connexion à la fois sécurisée et rapide qu’il fournit à tous ses utilisateurs. En vous connectant à l’un de ses 1 700 serveurs, votre trafic sera chiffré et il sera invisible, tout comme votre adresse IP. Vous pourrez alors naviguer librement sans aucune surveillance, qu’elle vienne de votre fournisseur d’accès à Internet ou des annonceurs publicitaires.

De plus, vous pourrez accéder à des milliers de contenus du monde entier puisque c’est vous qui choisirez votre géolocalisation parmi la liste de 63 pays dans lesquels Surfshark est présent. Par exemple, en optant pour une adresse IP américaine, vous pourrez débloquer la bibliothèque Netflix US, The CW ou encore Fox. Avec une adresse IP française, vous pourrez accéder à TF1 ou M6 à l’étranger. Grâce à un simple clic et un changement d’emplacement virtuel, vous ne manquerez rien de vos émissions favorites ou des événements sportifs lorsque vous êtes en dehors des frontières de votre pays.

Surfshark est également compatible avec le téléchargement P2P (Peer to Peer) puisqu’il possède des serveurs sécurisés qui chiffrent entièrement votre trafic web sortant et il conserve votre anonymat grâce à ces milliers d’adresses IP disponibles.

Des prix défiants toute concurrence

En ce jour férié, Surfshark nous gâte en offrant une remise ponctuelle de 80% sur son tarif habituel (applicable sur son forfait 24 mois). Au lieu de dépenser 9,89€ / mois, vous ne payerez que 1,85€ / mois pour un service tout aussi complet. Vous pouvez le comparer à ExpressVPN (qui est autour des 6/7€ sur un abonnement annuel) ou à CyberGhost (qui est autour des 3€ sur 3 ans), personne n’est aussi compétitif que Surfshark.

Et cerise sur le gâteau, grâce à un seul compte, vous pourrez installer cette application Surfshark sur un nombre illimité d’appareils connectés et même utiliser votre VPN en simultané. Si vous avez une famille nombreuse ou des amis intéressés par un service VPN, c’est vraiment le bon plan. A titre de comparaison, tous les autres fournisseurs de VPN offrent entre 5 et 7 connexions en parallèle au maximum.

Avec la garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, il est possible de faire un test du service Surfshark sans prendre de risque. À l’approche de la fin de cette période, vous pouvez demander votre remboursement en vous adressant directement au support client depuis le chat en live qui fonctionne 24h/24, 7 jours/7. Le montant dépensé sera intégralement re-crédité sur votre compte sans aucun frais.

