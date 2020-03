Bon plan VPN : Top 3 des offres de la semaine (jusqu’à -80%) 🔥

Ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver parmi la multitude de fournisseurs de VPN présents sur le marché. C’est encore plus difficile de trouver une offre avec un rapport qualité/prix imbattable. On a donc fait le tri parmi les meilleurs VPN et leurs offres promos allant jusqu’à -80% ! Il ne s’agit pas d’un classement des VPN pas chers au global, mais d’une sélection des réductions les plus avantageuses du moment.

Initialement conçus pour protéger les données confidentielles des entreprises et sécuriser la connexion des employés, les VPN sont aujourd’hui largement utilisés par les particuliers. L’acronyme signifie Réseau Privé Virtuel en français et permet de créer une connexion sécurisée entre l’utilisateur et internet par l’intermédiaire du cryptage des données les rendant totalement indéchiffrables.

Quand votre VPN est activé, votre adresse IP est masquée et aucune information ne peut fuiter : vous êtes totalement protégés des dangers d’Internet, de la censure géographique et même de l’espionnage de plus en plus fréquent sur le web. Tout est crypté, aucun pirate ne peut espérer accéder à vos données.

Notre préféré : ExpressVPN est à -50%

Si ExpressVPN est en tête de ce classement des meilleures promotions VPN de la semaine, il y a plusieurs raisons. Entre vitesse, sécurité et stabilité, le fournisseur offre une protection très poussée grâce à sa technologie de cryptage AES-256 ainsi qu’un accès sans limite aux contenus web restreints en masquant votre adresse IP et votre géolocalisation.

Son application VPN est l’une des plus abouties – que ce soit sur ordinateur (Windows et Mac), mobile ou tablette. On aime particulièrement son utilisation très intuitive et son design Ă©purĂ©. Un bouton on/off pour l’activer ou le dĂ©sactiver, une liste de pays et leurs serveurs attribuĂ©s et c’est tout.

La réduction de -49% sur 12 mois + 3 mois gratuits est l’occasion idéale pour s’équiper du meilleur à prix malin. Pour 6,34€/mois pendant 15 mois, cette solution complète permet de naviguer sur le web en total anonymat et de protéger 5 appareils différents en même temps. Un bon moyen pour équiper votre famille et vos amis de la meilleure protection à un tarif accessible !

Après votre souscription, la garantie satisfait ou remboursé vous laisse 30 jours pour vous rétracter si le service ne vous plait pas. Pour obtenir le remboursement total de votre achat, il faudra formuler votre demande auprès du support client. Les équipes sont joignables 24h/24 et 7 jours / 7 (en français), vous n’aurez donc aucun mal à trouver un interlocuteur. Vous pouvez retrouver notre avis sur ExpressVPN ici.

En n°2, CyberGhost à 3€ par mois

Si le prix est un frein pour vous, l’offre de l’excellent VPN CyberGhost Ă prix mini devrait vous intĂ©resser. Pour seulement 2,64€/mois avec la promo actuelle, vous pourrez profiter d’un vĂ©ritable bouclier face aux nouvelles menaces d’Internet, d’une confidentialitĂ© totale et d’un accès illimitĂ© Ă tous les contenus en ligne.

CyberGhost va plus loin que ses concurrents et propose une période satisfait ou remboursé de 45 jours. C’est l’idéal pour tester l’application en détail et parcourir toutes les fonctionnalités offertes par le service. Une souscription à CyberGhost vous donne la possibilité de choisir votre emplacement géographique parmi 89 pays et d’accéder en un clic aux contenus bloqués quasiment partout dans le monde. En l’activant lorsque vous utilisez un réseau wifi public et même chez vous, vous évitez le piratage et le vol de données.

LĂ oĂą l’offre devient encore plus intĂ©ressante, c’est quand on sait qu’un compte vous permet de profiter de 7 connexions simultanĂ©es sur divers appareils. Et tout ça Ă moins de 3€/mois pendant 3 ans, soit un total de 95€. C’est probablement l’une des meilleures offres du moment, vous pouvez la dĂ©couvrir ici :

NordVPN, une référence à -70%

Rassemblant près de 12 millions d’utilisateurs dans le monde, les avis positifs sur NordVPN inondent la toile et sa réputation n’est plus à faire. Basé au Panama, là où les lois sur la conservation des historiques de navigation est inexistante, il fournit une protection sans faille et une confidentialité solide aux internautes grâce à sa technique de chiffrement quasi militaire.

Très simple à prendre en main, l’application NordVPN peut s’installer et s’utiliser sur 6 appareils en même temps (ordinateur, téléphone, tablette, routeur, consoles de jeu, etc.). NordVPN dispose de près de 5700 serveurs répartis dans 59 pays ce qui permet à tous les utilisateurs de bénéficier d’une vitesse de pointe sans problème de connexion dû à la surcharge des serveurs. C’est donc la solution parfaite pour le streaming et le téléchargement où que vous soyez.

En ce moment, NordVPN fait preuve de générosité et propose son abonnement à un prix mensuel de 3,10€. La durée d’engagement de cette offre promotionnelle est de 3 ans mais si vous n’êtes pas satisfaits dans les 30 jours suivant votre achat, vous pourrez obtenir votre remboursement intégral sans aucune condition.

