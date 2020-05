Bon plan VPN : voici une (vraie) pépite ce week-end 🔥

Avez-vous dĂ©jĂ Ă©tĂ© contraint de faire une croix sur votre Ă©mission TV quand vous Ă©tiez Ă l’Ă©tranger ? Ou dans l’impossibilitĂ© d’accĂ©der Ă certains contenus, notamment des films, sĂ©ries ou des jeux ? Le VPN est une solution qui vous permet d’Ă©viter tous ces blocages – et il vous offre un maximum de sĂ©curitĂ© en ligne. Un système de chiffrement vous permet d’ĂŞtre totalement anonyme sur le web.

Ce week-end, ce n’est pas une – mais bien trois – offres qui sont très sĂ©duisantes. Comme toujours, les fournisseurs de la technologie aiment faire des offres flash. Il faudra absolument les saisir avant qu’elles ne disparaissent. S’il fallait vous en recommander un, le VPN CyberGhost devrait ĂŞtre votre prioritĂ©. Il y a une promotion très gĂ©nĂ©reuse en ce moment, et le VPN est connu pour ĂŞtre le plus premium de tous.

CyberGhost, le graal des VPN

Le VPN CyberGhost vous apporte une solution complète Ă de nombreux problèmes en ligne, Ă commencer par votre sĂ©curitĂ©. Grâce Ă ses serveurs, CyberGhost vous fournit une connexion chiffrĂ©e de bout en bout par le biais d’un algorithme très puissant. Ainsi, CyberGhost vous assure que personne n’ait accès Ă vos activitĂ©s.

CyberGhost, c’est Ă©galement une libertĂ© totale en ligne. Avec plus de 6300 serveurs distants localisĂ©s dans 90 pays, vous pourrez obtenir n’importe quelle adresse IP et dĂ©bloquer les contenus de votre choix, partout dans le monde.

Vous n’aurez plus aucune limite et une large quantitĂ© de sites auxquels vous pourrez accĂ©der depuis chez vous : Netflix US, Amazon Prime, Hulu, HBO, etc. Lorsque vous ĂŞtes Ă l’Ă©tranger, c’est vers les sites des chaĂ®nes de TV en replay et en direct que vous pourrez vous tourner ou encore vers des chaines de radio françaises.

Avec sa promo du week-end, CyberGhost propose 2 mois gratuits en plus en cadeau Ă ses nouveaux utilisateurs. Pour en bĂ©nĂ©ficier, il vous suffit de souscrire Ă son offre sur 3 ans. Si cet engagement vous semble long, sachez que ce forfait est Ă -80% et que le montant total Ă payer est de 95€ pour toute cette durĂ©e au lieu de 468€. Si l’on ramène cette somme de 95€ au prix mensuel, cela revient Ă 2,64€ ou mĂŞme 2,50€ si on ajoute les deux mois offerts. Juste incroyable.

Cette belle promotion est d’autant plus apprĂ©ciable qu’elle est accompagnĂ©e d’une garantie de remboursement de 45 jours valable sans condition.

Ce n’est pas tout. Grâce Ă un seul compte chez le VPN CyberGhost, vous pourrez Ă©quiper 7 appareils (ordinateur, tablette, smartphone) et mĂŞme vous connecter Ă votre VPN en simultanĂ©.

Surfshark, le VPN pas cher

S’il y a bien une autre très belle opportunitĂ© Ă ne pas manquer ce week-end, c’est celle du VPN Surfshark, un des meilleurs VPN pas chers de 2020. En installant l’application Surfshark sur vos appareils, vous bĂ©nĂ©ficierez d’un connexion sĂ©curisĂ©e partout oĂą vous serez connectĂ©, y compris depuis les points d’accès publics.

Grâce Ă sa bande passante illimitĂ©e et des serveurs disposĂ©s dans le monde entier, vous pourrez contourner les blocages gĂ©ographiques et dĂ©bloquer divers contenus dont les plateformes de streaming. Ă€ titre d’exemple, Surfshark parvient Ă dĂ©bloquer Netflix dans 15 pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore le Canada.

Sa promotion actuelle permet d’Ă©conomiser 81% sur votre abonnement. Pour en profiter, vous devrez choisir l’offre 24 mois accessible Ă partir de 44,40€. C’est le seul montant que vous devez dĂ©bourser pour bĂ©nĂ©ficier de toutes les fonctionnalitĂ©s du VPN Surfshark pendant deux ans. Avec cette offre, cela revient Ă 1,85€ / mois alors que l’abonnement mensuel Surfshark coĂ»te en temps normal 9,89€. Une super opportunitĂ© pour payer moins cher.

Pour complĂ©ter cette offre des plus attractives, le VPN Surfshark met Ă disposition une utilisation simultanĂ©e sur un nombre d’appareils illimitĂ©s. Vous pourrez Ă©quiper tous vos terminaux et mĂŞme ceux de vos proches sans aucune restrictions.

NordVPN, l’incontournable

NordVPN est un des leaders sur le marchĂ© des Virtual Private Network. Il est connu pour la protection renforcĂ©e qu’il fournit Ă tous ses utilisateurs grâce Ă ses fonctionnalitĂ©s comme le Double VPN, le CyberSec ou encore Onion Over VPN pour accĂ©der au rĂ©seau Tor ou au Dark Net et profiter d’une dose d’anonymat supplĂ©mentaire.

Depuis l’application NordVPN, vous aurez accès Ă plus de 5400 serveurs rĂ©partis dans 59 pays. En un clic, vous pourrez faire tomber toutes les censures web existantes et accĂ©der Ă des sites bloquĂ©s dans votre rĂ©gion ou visiter de nouvelles plateformes de streaming.

Avec l’offre de NordVPN, la confidentialitĂ© et la libertĂ© en ligne deviennent deux Ă©lĂ©ments très accessibles. En effet, le code promo exclusif « pcitron » donne droit Ă nos lecteurs Ă une rĂ©duction de près de -70% sur l’abonnement 2 ans qui vous coĂ»tera seulement 79,21€, soit 3,30€ par mois, au lieu de 255,25€.

En plus de cette belle Ă©conomie en perspective, vous bĂ©nĂ©ficiez de 30 jours de test gratuit avec sa garantie de remboursement. Votre compte NordVPN vous permettra Ă©galement d’Ă©quiper 6 de vos terminaux et utiliser le VPN en mĂŞme temps sur chacun d’eux. Si vous n’avez pas atteint ce chiffre, n’hĂ©sitez pas Ă partager votre abonnement avec vos proches pour amortir encore plus votre achat.

