Black Friday : Xbox One S 1 To + manette + 3 jeux + Xbox Live 3 mois à 225€ 🔥

C’est donc Amazon qui propose ce super bon plan pour le Cyber Weekend avec une Xbox One S 1 To, 3 mois de Game Pass, 3 mois de Xbox Live Gold, une deuxième manette, Assassin’s Creed Odyssey, PUBG, ainsi que Gears of War en version dématérialisée à 225€ seulement en vente flash.

C’est l’un des plus gros bons plans Xbox One S que nous ayons vu pour ce Black Friday, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Profiter de l’offre

Les autres offres sur la Xbox One pour Black Friday

D’autres bons plans sont encore disponibles pour le Black Friday Xbox dont un pack Xbox One S 1 To avec une deuxième manettes et un abonnement 3 mois Game Pass à 199€ au lieu de 304€. Une autre vente flash porte sur la Xbox One S 1 To + Fortnite à 199€ au lieu de 299€, toujours chez Amazon.

La Xbox One en fête au Black Friday

Depuis des années, les consoles de jeux figurent parmi les meilleures ventes des marchands lors du Black Friday. La Xbox One de Microsoft fait partie du top chez la plupart des e-commerçants comme Cdiscount qui affirme avoir écoulé plus de 10 000 consoles de jeux sur la seule journée du vendredi noir de l’année passée. Alors que cette année, les marchands ont encore élargi la période de promotions, on a pu observer de très belles remises sur la Xbox One S et la Xbox One X.

Mais comme toujours, les meilleures réductions sont à trouver dans les bundles qui associent la Xbox One avec des jeux, un abonnement au Xbox Live Gold, un game pass ou encore des manettes. Ce Black Friday aura permis une nouvelle fois de mettre à l’honneur cette console de jeux qui s’est écoulée à plus de 40 millions d’exemplaires à travers le monde.

Un cadeau de Noël avant l’heure ?

En général, la fin d’année est une période exceptionnelle pour les fabricants de consoles de jeux comme la Xbox One. En effet, ces produits sont le cadeau idéal lors des fêtes de Noël, et c’est pour cela qu’elles attirent tant l’intérêt pour le Black Friday. À seulement 3 semaines de Noël, c’est le moment de profiter d’une belle remise sur un pack qui inclut la Xbox One avec ses accessoires. Comme vous pouvez le voir dans la promotion sur Xbox One ci-dessus, les pourcentages de réduction appliqués sur les consoles sont régulièrement au-delà de 30%, ce qui permet de faire une économie substantielle.