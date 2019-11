Bon plan : la Xbox One S chute de -40% pour le Black Friday 🔥

Pour le Black Friday, la Xbox One est l’une des consoles qui connait pour le moment les meilleures offres. Si vous aviez l’intention d’acheter la console Microsoft pour ces fĂŞtes de fin d’annĂ©e, vous pourriez bien profiter de l’une de ces belles promotions – jusqu’Ă -40% – sur des packs qui incluent la console Xbox One ainsi que des jeux.

Comme vous pouvez le voir dans les offres flash de ce Black Friday sur la Xbox One ci-dessus, toutes les consoles sont éligibles à des promotions qui varient de -34% à -40%. On retrouve la puissante Microsoft Xbox One X, mais également la version standard Xbox One S, ainsi que la version dématérialisée Xbox One S All Digital. Ces consoles de jeux figurent toujours dans le Top des ventes sur Amazon, Cdiscount et Fnac pendant le Black Friday, il faut se précipiter pour bénéficier des meilleures offres dès ce lundi.

La Xbox One, star du Black Friday

Comme chaque annĂ©e, les consoles de jeux comme la Microsoft Xbox One se positionnent parmi les meilleures ventes du Black Friday. Elle rivalise ainsi avec la PS4 de Sony et la Nintendo Switch qui a fait une incursion dans les deux dernières annĂ©es. S’il y a quelques maigres remises sur les consoles nues, le plus intĂ©ressant est de partir pour un pack en promotion – ce qui est utile puisqu’il faut bien des jeux vidĂ©os pour y jouer.

Dans le cadre du Black Friday, la Xbox One X, S et S All Digital bĂ©nĂ©ficient des meilleures rĂ©ductions via des bundles qui incluent en gĂ©nĂ©ral des jeux vidĂ©o, des pass au Xbox Live ou encore dans certains cas des manettes. Si nous n’avons pas rĂ©fĂ©rencĂ© ci-dessus toutes les offres du Black Friday sur les Xbox One, vous pouvez tout Ă fait aller faire un tour sur les sites comme Amazon, Fnac ou Cdiscount pour y dĂ©couvrir toutes les offres.

Attention, comme vous le savez, le Black Friday fait place Ă des « ventes flash » qui sont Ă©phĂ©mères et qui sont limitĂ©es par le temps. Tous les bons plans sur les Xbox One ci-dessus appartiennent Ă ces ventes très spĂ©ciales. Autrement dit, il faut ĂŞtre très rapide parce qu’il n’y en aura plus dans quelques heures. Les acteurs comme Fnac, Cdiscount ou Amazon jouent beaucoup lĂ -dessus pour faire revenir leurs clients. Nous mettrons la liste des offres sur la Xbox One Ă jour.

Une console pour les fêtes de Noël ?

En 2017, Cdiscount affirmait avoir Ă©coulĂ© pas moins de 10 000 consoles de jeux sur la seule journĂ©e du Black Friday. Alors que l’opĂ©ration s’Ă©tend dĂ©sormais sur une semaine complète (Black Friday Week), le nombre de consoles comme la Xbox One de Microsoft qui vont ĂŞtre Ă©coulĂ©es sera encore plus important. On apprĂ©ciera les rĂ©els efforts cette annĂ©e de Fnac et Darty qui se positionnent en force sur ce segment.

Il faut dire que les consoles de jeux comme la Xbox One se vendent très bien pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, oĂą c’est un cadeau idĂ©al pour bon nombre de français. Avec le Black Friday qui prend chaque annĂ©e de l’ampleur, ces consoles sont de plus en plus remisĂ©es, c’est le seul moment oĂą l’on retrouve des bons plans sur ces derniers. Pour ce Black Friday, la Xbox One S et la Xbox One X sont particulièrement touchĂ©es – avec tous les marchands qui s’y mettent – dès le lundi matin.

Avec plus de 40 millions de Xbox One vendues dans le monde – avec Black Friday qui contribue largement Ă augmenter les ventes – la console de jeux est l’une des plus populaires du marchĂ©. L’un des grands avantages de cette dernière est qu’elle bĂ©nĂ©ficie d’une librairie de jeux fournie par les plus grands Ă©diteurs avec les jeux les plus en vogue – ce qui n’est pas forcĂ©ment le cas pour la Switch par exemple.

Quand on voit 40% de rĂ©duction sur la Xbox One au Black Friday, il est logique de se dire que cela ne va pas durer très longtemps. Pour sĂ©curiser votre console au prix le plus bas, nous vous recommandons vivement de l’acheter au plus vite. Dans tous les cas, si vous changez finalement d’avis, les marchands offrent un droit de rĂ©tractation qui va de 15 Ă 30 jours selon les e-commerçants (Fnac, Cdiscount, Amazon). Profitez-en, la Microsoft Xbox One vous tend les bras !

Pour voir le Black Friday sur Amazon :

Voir les offres Amazon