Bon Plan : Xiaomi Mi 9 en forte promo à 341€ au lieu de 499€ 🔥

Le Xiaomi Mi 9 est un smartphone surpuissant et il a droit à une énorme vente flash. Aujourd’hui en promotion à 341€ au lieu de 499€, son rapport qualité-prix est tout simplement imbattable. Sorti lors du MWC cette année, il se démarque par sa puissance.

Il tourne grâce à un Soc Qualcomm Snapdragon 855, embarque 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec de telles caractéristiques, le Mi 9 est largement au niveau de smartphones coûtant deux à trois fois plus cher. C’est la version « globale » qui est en promo sur Gearbest, le Xiaomi Mi 9 que vous recevrez sera donc sur la ROM disponible en France, et compatible avec les fréquences 4G du pays donc la B20 et la B28.

Il possède aussi la charge rapide, et la charge rapide sans-fil, le Mi 9 étant le plus avancé à ce niveau à aujourd’hui. Il nous a impressionnés lors de notre test, et la partie photo s’est grandement améliorée depuis le Mi Mix 3, le flagship précédent. Le Xiaomi Mi 9 propose un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle, et son capteur avant prend d’excellents clichés grâce au capteur 20 Mpx.

Il n’a aucun défaut, et le design est sobre. Déjà qu’à 499€ le Mi 9 était ultra compétitif, le prix du bon plan Gearbest de 341€ est vraiment imbattable. Avec ses caractéristiques techniques, vous êtes sur d’avoir un smartphone performant pendant de longues années.

Profiter de l’offre

Notre test vidéo du Xiaomi Mi 9 :

L’écran est aussi de très bonne facture avec une dalle AMOLED avec une diagonale de 6,39″ Full HD+ (1080 x 2220px). Le capteur selfie apparait sous la forme d’une encoche goutte d’eau. Pour déverrouiller le smartphone vous avez la possibilité d’utiliser la reconnaissance faciale mais aussi un capteur d’empreinte sous l’écran.

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’utiliser la livraison Eu Line, qui utilise Colissimo et de payer via Paypal pour assurer votre livraison sans surcoût.