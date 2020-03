Bonne nouvelle, Final Fantasy VII Remake va arriver plus tôt que prévu…

Final Fantasy VII Remake en avance ?

Vous le savez sans doute si vous êtes un minimum fan de la célèbre saga de Square-Enix (ou Squaresoft à l’époque), Final Fantasy VII va signer son grand retour en avril, sous la forme d’un Remake. Une version modernisée de ce RPG on ne peut plus emblématique de l’ère PlayStation, qui reviendra sous une toute nouvelle forme, tant sur le plan technique que d’un strict point de vue gameplay. Rappelons d’ailleurs que le jeu sera proposé en diverses éditions, dont une (superbe) édition collector.

Un Final Fantasy VII Remake dont la date de disponibilité officielle est calée au 10 avril prochain… mais qui devrait arriver en avance chez de nombreux joueurs. En effet, il y a quelques semaines, Square-Enix avait prévenu les joueurs que le jeu pourrait faire les frais de l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement, avec des délais de livraison qui pourraient varier. Via un tweet, le groupe a souhaité rassuré les joueurs, en expliquant avoir anticipé l’envoi des jeux.

« Notre plus grande priorité est que chacun d’entre vous, y compris ceux qui vivent dans les pays les plus affectés par ces perturbations, puisse jouer au jeu dès le jour de son lancement. Nous avons donc pris la décision d’expédier les jeux plus tôt que d’habitude en Europe et en Australie » explique ainsi le groupe japonais. En d’autres termes, certains joueurs, en fonction des revendeurs, pourraient mettre la main sur Final Fantasy VII Remake bien avant le 10 avril.

Evidemment, si les créateurs du jeu souhaitent permettre aux joueurs de profiter de leur dernière création le jour J, voire plus tôt, ces derniers espèrent également que ces mêmes joueurs sauront éviter de spoiler le jeu sur les réseaux.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020

« Nous savons que certains spoilers sont dans la nature depuis deux décennies, puisque Final Fantasy VII a été lancé en 1997, mais ce FFVII Remake est un nouveau jeu, qui réserve de nombreuses surprises pour tout le monde » expliquent Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura dans leur message commun.