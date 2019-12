Où précommander les différentes versions de Final Fantasy VII Remake sur PS4 ?

Jeu emblématique de la première PlayStation, jeu emblématique de la licence Final Fantasy. Disponible depuis le 31 janvier 1997, dans sa version originale, les fans de la série vont pouvoir retourner dans la ville de Midgar sur la planète Gaïa dans Final Fantasy VII Remake. Un jeu annoncé depuis 2015 lors de la conférence PlayStation à l’E3 qui arrivera le 3 mars 2021 en exclusivité temporaire d’un an sur PS4. Puis l’année prochaine sur Xbox One et sans doute sur PC.

Pour les fans de Cloud, voici un petit guide de précommande pour pouvoir choisir votre meilleure version de Final Fantasy VII Remake.

Précommander Final Fantasy VII Remake – Standard La première édition de Final Fantasy VII Remake est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu.

Précommander Final Fantasy VII Remake – Deluxe La seconde édition de Final Fantasy VII Remake est donc l’édition deluxe. Cette dernière sera donc proposée au prix de 89,99€ (prix de vente conseillé). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Un steelbook collector avec en vedette Sephiroth

Un artbook collector de Final Fantasy VII Remake

La soundtrack en version physique

Deux bonus de précommandes deux materias d'invocation (dont Pampa et Poussin Chocobo)

Précommander Final Fantasy VII Remake – Collector La troisième édition de Final Fantasy VII Remake est donc l’édition collector. Cette dernière sera donc proposée au prix de 249,99€ (prix de vente conseillé). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Une seconde jaquette reversible

Un steelbook collector avec en vedette Sephirooth

Un artbook collector de Final Fantasy VII Remake

La mini soundtrack en version physique

Trois bonus de précommandes avec trois materias d’invocation (dont Carbuncle, Pampa et Poussin Chocobo)

Une statue collector de Cloud Strife et de sa Hardy-Daytona (env.30 cm de haut et 42cm en longueur). INDISPONIBLE

Final Fantasy VII Remake : Le retour tant attendu

Lors de l’E3 de Los Angeles en juin dernier, nous avons eu la chance de poser nos mains sur ce fameux Final Fantasy VII Remake. Un premier aperçu bien convaincant qui donne envie d’en voir plus et qui assure sans grandes prises de risques que le jeu sera largement à la hauteur des fans de la saga.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre preview de Final Fantasy VII Remake sur notre site à cette adresse !

