Bose accompagne les moments de vie en musique

Bose dévoile sa nouvelle gamme de casques avec six vidéos qui montrent comment la musique amplifie les émotions.

Pour la promotion de sa nouvelle gamme de casques, Bose lance des vidéos publicitaires qui montrent les émotions sous toutes leurs formes. L’objectif étant de faire raisonner la musique et de réduire au silence les bruits du monde, cela bien évidemment grâce à leurs périphériques audio.

Ressens ce que tu ressens vraiment, ou presque

Dans six vidéos publicitaires de 30 secondes chacune, Bose, en collaboration avec l’agence Grey London, met en avant les différentes émotions de la vie, amplifiées grâce à l’écoute de la musique : la victoire, l’espoir et la douleur, la joie de la jeunesse, la force, l’énergie, le dévouement, etc.

On voit ainsi dans ces courtes scène différentes personnes de tout âge : un adolescent, une jeune danseuse classique, un homme d’une quarantaine d’années, un sportif professionnel, un père attentionné… Bose montre ainsi que ses produits se destinent à tout le monde et pas seulement aux mélomanes. Les émotions ressenties peuvent être encore plus fortes grâce à la musique (surtout si elle est sans fil et avec une technologie de réduction de bruit), un positionnement qu’on retrouve donc dans la nouvelle signature de la marque : « However you feel really feel ».

Une autre conception de la musique selon Bose

Dans ces spots publicitaires rythmés par la musique de Dustin O’Halloran, le compositeur et pianiste américain connu notamment pour son travail sur la bande originale de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Bose chercher à créer une relation encore plus forte entre ses utilisateurs et leur musique.

Contrairement à ses concurrents qui font davantage dans le sensationnel, la marque considère dans cette nouvelle campagne que l’écoute musicale est un moment personnel, de repli sur soi-même et de paix intérieure.

Raison de plus pour s’équiper d’un casque Bose insonorisant ; s’isoler encore un peu plus du monde pour ressentir davantage les émotions liées à la musique.